«Муж сказал, что в Беларуси мощный дух, но он пока спит, и сделал подношение» 29.11.2025, 10:51

Белоруска рассказала о жизни на Бали.

Танцующие депутаты, подношения для электросчетчика и скутера, похороны как праздник и смертельные вирусы. Белоруска, эмигрировавшая на сказочный остров, рассказала «Салідарнасці» о самых необычных проявлениях местной жизни.

— Я бы уже не смогла жить в Европе, хотя прожила там перед тем, как уехать в Азию, восемь лет. Здесь такое мощное излучение духовности, жизнь воспринимается совсем по-другому. Мы, белорусы, больше живем мозгом, логикой, а они чувствами и эмоциями, — сравнивает Екатерина (имя изменено — С.).

Последние десять лет наша собеседница живет на «сказочном» Бали, одном из самых известных островов Индонезии.

«Депутаты от радости аж танцевали и записывали свои танцы в Тик-Ток»

— Оказавшись в путешествии по Азии, я решила, что больше не хочу возвращаться в Беларусь. А однажды попав на Бали, поняла, что нашла место, где хочу жить, — вспоминает Екатерина. — С самого начала меня поразило то, насколько мирно сосуществуют здесь люди разных культур, национальностей и религии.

— А белорусов встречали на Бали?

— Совсем немного. Тем не менее здесь есть целых два кафе «Драники». Скорее всего там владельцы белорусы, еще не познакомилась.

Когда жила в Беларуси, очень переживала из-за политических событий. Тогда у меня было грустное ощущение, что многие поддерживают действующую власть, единомышленников было мало. Это стало одним из факторов для отъезда.

Поэтому, конечно, я следила за протестами в 2020 году. Тогда даже в нашей деревне вдруг появился БЧБ-флаг. Видимо, его оставили туристы. Информация о событиях в Беларуси действительно дошла до этих мест, мои здешние родственники и знакомые спрашивали, все ли в порядке у моих близких на родине.

Вообще Индонезия — действительно уникальная страна. И по своему природному разнообразию — это архипелаг из 17 тысяч островов.

И по культурно-религиозным особенностям. Бали, кстати, единственная провинция, где преобладает индуизм, в то время как абсолютное большинство населения страны — мусульмане. А всего здесь шесть официальных религий, одну из которых нужно вписывать в личные документы.

Тысячи островов, сотни этнических групп и десятки религий — большую роль в объединении их всех играет философская доктрина Pancasila (Панчасила), которая записана и в Конституции.

Вот пять принципов индонезийцев: они все обязательно верят в Бога, не важно в какого, каждый в своего, придерживаются гуманизма, единства и социальной справедливости для всех, а также чтут демократию.

Конечно, как и в любой развивающейся стране, здесь полно коррупционных скандалов, однако выборы в Индонезии настоящие, и мне, белоруске, это особенно бросается в глаза.

Я с радостью наблюдаю, как люди вовлечены в гражданские процессы, они очень пассионарные, верят, что могут на что-то влиять, любят обсуждать политические темы в компаниях и соцсетях.

И, надо сказать, регулярно выходят на протесты, особенно более молодое поколение. Самые серьезные протесты проходят в столице Джакарте. И их никак не назовешь мирными. Там и камни, и горит все, люди нападают на полицейских. На видео с последних протестов был мужчина, который пришел со змеями и бросал их в полицейских.

Это было несколько месяцев назад, тогда поводом стало решение парламента о выплате огромного ежемесячного пособия на жилье каждому депутату.

Депутаты от радости аж танцевали и записывали свои танцы в Тик-Ток. Естественно, люди стали возмущаться. Это вылилось в большие акции, в результате субсидии отменили, а особенно ярких танцоров вообще уволили.

В общем, люди здесь действительно влияют на свою жизнь. Допустим, во время последних выборов как эмигрант я боялась, что к власти могут прийти мусульманские фундаменталисты.

Но их не избрали при том, что, повторю, большинство населения — мусульмане. Я вместе со всеми наблюдаю за изменениями в стране.

Развивается инфраструктура, появляются новые аэропорты, дороги, особенно шикарные построили на острове Ява. Здесь гибкая налоговая система для малого бизнеса, многие виды которого вообще освобождены от налогов.

Поэтому в Индонезию, в частности на Бали, едет много людей с деньгами и участвует в больших инвестиционных проектах. Вообще Бали считается более богатым островом, так как он является популярным у туристов.

Много местных и экспатов заняты именно в туристическом бизнесе. И у нас с мужем тоже свой маленький бизнес.

— У вас муж индонезиец?

— Да, я здесь встретила мужа. Мы оба занимаемся творчеством, поэтому хорошо понимаем друг друга. По их законам, муж и жена должны принадлежать одной религии. Мой муж индуист, но я не чувствовала, что хочу перейти в эту религию, даже на бумаге.

«Я тоже переболела и лихорадкой денге, и чикунгуньей»

— Когда смотришь ваши фото, кажется, что в таком месте просто нельзя быть несчастливым или чем-то недовольным.

— Хорошая погода всегда создает позитивный настрой. Как бы ни было печально, когда вокруг всегда видишь свет и яркие краски, а не темень, как, например, зимой в Беларуси, когда встаешь и домой возвращаешься в темноте, в любом случае улыбнешься.

— Сколько лет вы не видели снега?

— Последний раз я была в Минске в начале зимы пять лет назад. Но тогда снег выпал только один раз. Не могу сказать, что особенно скучаю по такой погоде.

Меня вполне устраивает местный климат. Но он не подойдет тем, кто боится жары и влажности. В жаркий период у нас больше 30 градусов. С июня по август — зима, средняя температура 20 градусов, а ночью бывает и холоднее. Есть сезон дождей.

Зато такой климат благоприятно влияет на кожу, можно не пользоваться кремами.

Но у него есть и большой минус — плесень, особенно в нежилых помещениях, которые не проветривают.

То, к чему долго привыкала, это насекомые. Когда была в Минске последний раз, поймала себя на мысли, что непривычно видеть на столе оставленный сахар. У нас ничего съедобного нельзя оставлять, тут же набегут муравьи.

А вот ящерицы меня не напрягают, они мне даже нравятся. Есть ядовитые жучки, об одного недавно обожгла пальцы. Водятся змеи, однако они никогда первыми не нападают.

Но действительно неприятные и даже опасные — это комары. Они переносят вирусные инфекции, к счастью, не смертельные для нашей расы, но местные от этих заболеваний могут умереть.

Я тоже переболела и лихорадкой денге, и чикунгуньей. Последней в прошлом году — и это было ужасно. Суставы болят дико, каждый день в новом месте, боль будто блуждающая, температура высокая, по всему телу красная сыпь, которая еще и чешется.

Несколько месяцев у меня ушло на восстановление. Как такового лечения нет, нужно просто пить общеукрепляющие средства.

Из того, к чему на Бали нужно привыкнуть, это также практически отсутствие общественного транспорта и огромные пробки на дорогах, выбраться из которых порой невозможно даже на скутере.

Я тоже езжу на скутере, потому что пешком не находишься, особенно в жару. А в машине вообще можно застрять и не выехать. Скутер — в принципе самый оптимальный вариант для многих стран Азии.

Дороги не везде еще хорошие, светофоров нет, дорожные знаки встречаются редко, но аварий не много, чаще всего в них попадают туристы или приезжие. Местные уже привыкли к такому ритму. Я один раз не справилась и упала, но все обошлось.

Для того, чтобы водить скутер, нужны права, но сдать на них иностранцам нереально, поэтому их покупают прямо в полиции. У туристов признают права международного образца.

Еще все видели, как здесь свисают на улицах провода. Ко мне из Беларуси приезжал родственник инженер — он был в шоке.

— Какой на Бали уровень жизни?

— У местных минимальные зарплаты очень маленькие — 200 долларов. Это в основном обслуживающий персонал в туристических объектах. Нормальной зарплатой считается 500-600 долларов. Все закредитованы до невозможности. Эти цифры похожи на Беларусь, хотя Беларусь считается страной с более высоким уровнем жизни.

Один из самых необходимых товаров — бензин — стоит меньше евро за литр. За интернет платим 20 евро в месяц. Электричество обходится примерно в 10-15 евро в месяц.

Своей электростанции на Бали нет, электроэнергия к нам идет с Явы. Также платим за вывоз мусора и охрану, в каждой деревне есть своя охранная дружина. Вода у нас из своего колодца, поэтому мы за нее не платим.

На самом деле у нас небольшой двухэтажный дом, в котором 80 метров жилой площади. Он расположен удачно у леса, поэтому у нас редко бывает жарко настолько, чтобы включать кондиционер.

На виллах, с кондиционерами и бассейнами, конечно, платят больше. Допустим, моя подруга живет на юге острова в доме с тремя спальнями, бассейном и большим водонагревателем. Она платит за электроэнергию 150-200 евро в месяц.

«Есть ежедневное подношение для мотобайка, в определенный день делают подношения машинам»

— К бытовым условиям вы привыкли, а к местному менталитету, к их религиозности и необычным традициям?

— Здесь действительно есть совершенно непонятные для европейцев традиции. Уже говорила, что принадлежность к одной из шести религий указывается в документах.

Религия для них — это и образ мышления, и образ жизни. У них есть семейные храмы. Как правило, они расположены на земле, которая наследуется в семье. Я, как жена, тоже хожу в храм нашей семьи, хоть и не приняла индуизм.

Неотъемлемая часть жизни балийцев — церемонии с подношениями. Их делают буквально всему по совершенно разным поводам.

Например, есть ежедневное подношение для мотобайка, в определенный день делают подношения всем металлическим предметам, в том числе машинам и разной технике, конечно, есть подношения деревьям и животным, и даже электрическим счетчикам.

— Европейцы, узнав ваши цены за электроэнергию, могут тоже захотеть провести такой ритуал.

— Если серьезно, то индонезийцы уверены, что есть невидимый мир духов и он тоже живет своей жизнью. Причем духи бывают как хорошие, так и плохие, а подношения нужно делать всем — одним, чтобы задобрить, вторым, чтобы отблагодарить.

Делают их и в виде красивых композиций из растений и продуктов, например, это может быть корзинка с фруктами и цветами, но может быть и просто любая мелочь — конфеты, сигареты, даже стаканчик кофе — здесь духи любят все.

Подношения — это еще и бизнес, в который вовлечено много людей. Они их изготавливают, доставляют и расставляют, дополняя благовонными палочками.

Например, мы тоже платим людям за то, что они каждый день разносят почти 40 маленьких подношений в нашем семейном компаунде, вокруг дома, в семейном храме и в самом доме. На это уходит примерно час.

Просто будничные ежедневные подношения лично нам обходятся примерно в 25 евро в неделю. В праздники, бывает, на большие разовые подношения сразу отдаем и по 100 долларов.

Конечно, постороннему часто сложно разобраться во всем этом. Когда ты приезжий, да еще скептик, сначала тебе кажется, что все вокруг сошли с ума, потом кажется, что это ты чего-то не понимаешь.

Многие иностранцы думают, что могут не обращать на это внимание, но со временем все равно вынуждены принять эти правила, потому что, например, магазины или отели без подношений местные могут игнорировать.

В то же время ты сам со временем начинаешь замечать, что там, где нет подношений, все как будто в упадке, оттуда как будто и, правда, исходит плохая энергия.

Они это называют энергообмен с духами и считают, если у тебя не налажен этот энергетический обмен, будет провал.

Есть специальные подношения для удачи в торговле, их все магазины делают отдельно. Вообще, есть подношения для каждого вида бизнеса. Я понимаю, что сложно представить эти два понятия рядом — бизнес и подношения, но так есть. Они с этим живут, и обоснованность этого даже не обсуждается.

Кстати, все подношения должны обязательно делать в хорошем настроении, с добрыми помыслами, и балийцы искренне верят, что в этом не должно быть никакого притворства.

Понимаете, они каждый день верят в то, что делают некий ритуал для гармонии в своем доме, в своем бизнесе, во всех делах. Любой психолог скажет, что уверенность, самоубеждение действительно может приводить к результату.

— А если подносил — и не вышло успеха, и все равно провал?

— Это карма, они верят в свою карму, значит, где-то энергетический сбой.

Когда в Беларуси были протесты, и местные видели, как я переживаю, они говорили мне: «Нужно сделать большое красивое подношение, помолиться, и все получится». Когда началась война в Украине, они тоже делали подношения.

Кстати, когда мы были в Минске в начале 2020 года, муж сказал, что в Беларуси мощный дух, но он пока спит, и сделал подношение.

Не знаю, разбудил ли он что-то, но после того, как начались протесты, друзья из России спросили, не мог бы он и к ним приехать с подношениями (смеется).

— Вы сказали, что многому научились у индонезийцев. Чему?

— С балийцем ни о чем не договоришься, если не улыбаешься и не показываешь ему свое уважение. Они не хотят даже контактировать с людьми с плохой энергией.

То есть если ты в стрессе, без улыбки, думаешь, придешь и своим напором агрессивно настоишь на своем, то это не работает. С тобой никто не будет общаться, сколько бы у тебя ни было денег.

Особенно богатые европейцы думают, вот я купил — и теперь мне все ни по чем. Но нет, тебя не примут, если ты не провел церемонию, не сделал подношения со всеми ритуалами.

Кроме того, ты всегда должен быть в благостном состоянии, со «сложным лицом» ходить не получится. На моей памяти многие европейцы так и не смогли принять все это и уезжали.

Здесь как будто другое измерение, которое существует в их коллективном сознании, и в которое они верят. В Беларуси, например, дерево — это дерево, а здесь в каждом дереве живет дух, все имеет какой-то дополнительный смысл.

Кстати, ритуалы и обычаи могут быть разными в каждой деревне. Допустим, в нашей очень интересная церемония кремации: раз в пять лет всех похороненных выкапывают и кремируют.

Потом они провожают души умерших. Моя свекровь уже была кремирована, потому что умерла в ковид. Но ее душу нужно было проводить в наш семейный храм.

Сама церемония многоступенчатая и длится несколько недель с разными обрядами. Возможно, оттого что я любила свекровь, это был мой близкий человек, мне тогда, как и всем, тоже казалось, что я чувствую ее энергию. Иногда погружаешься в эту реальность слишком сильно.

Интересно, что похороны здесь празднуют, потому что они верят в реинкарнацию, в то, что душа должна переродиться. У них другое отношение к жизни и смерти.

Я не считаю, что это что-то ненормальное. За время жизни на Бали я стала гораздо более открытой и толерантной к разным людям и разным проявлениям жизни. Я многому учусь у азиатов, в том числе и самому отношению к жизни.

Индонезийцы считают себя счастливыми. Причем для того, чтобы ощутить счастье, им не нужно специального повода.

