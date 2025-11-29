Серьезные последствия для Кремля 3 Иван Яковина

29.11.2025, 11:03

6,306

Кто-то очень много знает о самых деликатных делах, связях и планах Путина.

Судя по всему, новая редакция «плана Трампа», который на самом деле план Путина, самому Путину не понравилась. Поэтому всю эту историю сейчас в Москве заболтают, затрут и забудут.

На практике будет так: Витков приедет в Москву, посетит Кремль, проведет «конструктивную встречу», потом съест чебурек и уедет домой – безо всяких договоренностей.

Трамп скажет, что «результат увидим через две недели», чего, конечно, не произойдет.

На этом очередной всплеск дипломатической активности и закончится.

Я думаю, что у этой истории с прослушкой Ушакова будут крайне серьезные последствия для Кремля. Она демонстрирует, что какая-то не очень дружественная Путину сила получила доступ к телефону его важнейшего (важнее Лаврова) помощника по внешней политике. Что это за сила - не известно. Как глубоко она проникла в планы Кремля - тоже непонятно.

Ясно лишь, что этот «кто-то» очень много знает о самых деликатных делах, связях и планах Путина. И не просто знает, но готов ознакомить с ними остальной мир. Скорее всего, этих аудиоаписей – до фига, на любой вкус. И они могут быть опубликованы (кем? КЕМ???) в любой момент, если Путин попытается где-то кому-то в чем-то соврать.

То есть не очень понятно, как Кремлю теперь вообще вести внешнеполитические дела. Например, обманывать Трампа дальше становится совсем рискованно: а вдруг всплывет какой-то разговор, где Ушаков и Путин смеются над его умственными способностями?

Короче, это очень серьезный кризис для Кремля.

Иван Яковина, «Фейсбук»

