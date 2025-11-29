Новый Mercedes S-Class 2026 впервые заметили на дорогах 2 29.11.2025, 11:09

2,716

Флагманский премиальный седан изменится снаружи и внутри.

В Германии засветился новый Mercedes-Benz S-Class. Флагманский премиальный седан изменится снаружи и внутри.

Mercedes S-Class W223 пройдет плановый фейслифтинг и дебютирует в 2026 году к 140-летию немецкого автопроизводителя. Об этом сообщает сайт Autoevolution.

Тестовый прототип Mercedes-Benz S-Class оклеили яркой камуфляжной пленкой золотистого цвета, однако некоторые детали дизайна все же можно разглядеть.

В частности, новый Mercedes S-Class получит широкую хромированную решетку радиатора в духе электрического GLC. Также заменят бамперы, а фары украсят логотипами Mercedes-Benz.

В салоне Mercedes S-Class 2026 на всю ширину передней панели растянут большой трехсекционный экран. Кроме того, обновлена центральная консоль.

Ожидается, что новый Mercedes S-Class W223 сохранит бензиновые турбодвигатели объемом 3,0 и 4,0 л, а также 3,0-литровый турбодизель и плагин-гибридные установки. Топовый V12 останется в роскошном Mercedes-Maybach S680, а заряженный Mercedes-AMG S63 продолжат комплектовать гибридной установкой мощностью более 800 сил.

