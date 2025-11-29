На Киев летели дроны, баллистика и крылатые ракеты: все последствия удара РФ

На Киев летели дроны, баллистика и крылатые ракеты: все последствия удара РФ3
- 29.11.2025, 11:29
Известно о жертвах, разрушениях и обесточивании.
В ночь на 29 ноября российские террористы запустили на Киев дроны, баллистику и крылатые ракеты. Известно о жертвах, разрушениях и обесточивании.
Подробнее о последствиях ночной массированной атаки на Киев - в материале РБК-Украина.
Главное:
россияне атаковали Киев дронами, также на столицу летели баллистические и крылатые ракеты;
повреждения фиксируют в 7 районах;
есть пожары в многоэтажках;
двое погибших и 27 пострадавших, среди них ребенок.
Шевченковский район
В Шевченковском районе поврежден 14-этажный жилой дом. Горели квартиры на уровне 4-5 этажей. Пожар уже ликвидирован.
Соломенский район
В Соломенском районе обломки упали на 25-этажный жилой дом, что привело к возгоранию наружного утеплителя и частичному разрушению фасада с 1 по 3 этаж.
Повреждены припаркованные автомобили. Пожар ликвидирован.
По еще одному адресу обломки упали на 17-этажный жилой дом - без дальнейшего возгорания.
Также зафиксировано попадание в гараж возле жилого дома в частном секторе. Возникло возгорание, ликвидация продолжается.
Святошинский район
Зафиксировано попадание в подъезд 3-этажного жилого дома. Произошло возгорание на 2 этаже. Из-под обломков было деблокировано тело погибшего.
Пожар ликвидирован, продолжается разбор завалов.
Еще по одному адресу произошло попадание в двухэтажный частный дом. Пожар локализован.
Днепровский район
В результате атаки есть попадание в 10-этажный жилой дом повлекло разрушение 6-7 этажей.
Пожар ликвидирован. Продолжается разбор конструкций.
Оболонский район
В результате вражеского обстрела произошло возгорание частного дома. Спасатели продолжают ликвидировать пожар.
Дарницкий район
В Дарницком районе обломки ракеты упали во дворе девятиэтажного дома, произошел пожар на 5-7 этажах. 1 человек погиб, 6 человек пострадали. Пожары ликвидированы.
На одном из адресов произошло попадание в автомобили припаркованные возле одного из торговых центров города. Пожар ликвидирован.
Голосеевский район
В Голосеевском районе падение обломков вражеского дрона вызвало возгорание гаражей. Сейчас пожар локализован.
Перебои с водой и светом
В некоторых районах Киева фиксируются перебои со светом в результате атаки России. Сейчас без электроэнергии западная часть столицы Украины.
Также полностью обесточен город Фастов Киевской области.
В жилых домах правого берега Киева снижено давление воды в системах водоснабжения.
Также на правом берегу временно задерживается движение трамваев и троллейбусов из-за отсутствия напряжения контактной сети.
В результате атаки на утро обесточены более 500 тысяч потребителей в Киеве и более 100 тысяч - в Киевской области.