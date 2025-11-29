Под Гродно у пенсионерки после употребления грибов пожелтели глаза

Под Гродно у пенсионерки после употребления грибов пожелтели глаза4
- 29.11.2025, 11:45
- 2,474
Женщина занималась самолечением семь дней.
Пенсионерка из агрогородка Путришки Гродненского района отравилась жареными грибами свинушками, в народе именуемыми кобылками, сообщил гостелеканал «Беларусь 4. Гродно».
Женщина занималась самолечением семь дней и обратилась к медикам, только когда у нее пожелтели белки глаз.
«Установлено, что отравление связано с употреблением отварных и затем пожаренных грибов кобылок домашнего приготовления. На протяжении недели у женщины была общая слабость, тошнота, но за медицинской помощью она не обратилась. После появления боли в животе, желтушности кожных покровов пострадавшая обратилась в государственное учреждение здравоохранения и была госпитализирована», — рассказала инженер отделения гигиены питания областной санэпидемслужбы Ольга Михеева.
Отмечается, что свинушка действует как бомба замедленного действия — токсин накапливается в организме и вызывают сильную аутоиммунную реакцию, уничтожая печень и почки.
Ранее гриб-свинушка считался условно съедобным и употреблялся в пищу, но после исследований 1980-х годов отнесен к смертельно опасным — именно из-за того, что вызывает отложенные аутоиммунные патологии.