Под Гродно у пенсионерки после употребления грибов пожелтели глаза

Женщина занималась самолечением семь дней.

Пенсионерка из агрогородка Путришки Гродненского района отравилась жареными грибами свинушками, в народе именуемыми кобылками, сообщил гостелеканал «Беларусь 4. Гродно».

Женщина занималась самолечением семь дней и обратилась к медикам, только когда у нее пожелтели белки глаз.

«Установлено, что отравление связано с употреблением отварных и затем пожаренных грибов кобылок домашнего приготовления. На протяжении недели у женщины была общая слабость, тошнота, но за медицинской помощью она не обратилась. После появления боли в животе, желтушности кожных покровов пострадавшая обратилась в государственное учреждение здравоохранения и была госпитализирована», — рассказала инженер отделения гигиены питания областной санэпидемслужбы Ольга Михеева.

Отмечается, что свинушка действует как бомба замедленного действия — токсин накапливается в организме и вызывают сильную аутоиммунную реакцию, уничтожая печень и почки.

Ранее гриб-свинушка считался условно съедобным и употреблялся в пищу, но после исследований 1980-х годов отнесен к смертельно опасным — именно из-за того, что вызывает отложенные аутоиммунные патологии.

