закрыть
29 ноября 2025, суббота, 12:46
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Под Гродно у пенсионерки после употребления грибов пожелтели глаза

4
  • 29.11.2025, 11:45
  • 2,474
Под Гродно у пенсионерки после употребления грибов пожелтели глаза

Женщина занималась самолечением семь дней.

Пенсионерка из агрогородка Путришки Гродненского района отравилась жареными грибами свинушками, в народе именуемыми кобылками, сообщил гостелеканал «Беларусь 4. Гродно».

Женщина занималась самолечением семь дней и обратилась к медикам, только когда у нее пожелтели белки глаз.

«Установлено, что отравление связано с употреблением отварных и затем пожаренных грибов кобылок домашнего приготовления. На протяжении недели у женщины была общая слабость, тошнота, но за медицинской помощью она не обратилась. После появления боли в животе, желтушности кожных покровов пострадавшая обратилась в государственное учреждение здравоохранения и была госпитализирована», — рассказала инженер отделения гигиены питания областной санэпидемслужбы Ольга Михеева.

Отмечается, что свинушка действует как бомба замедленного действия — токсин накапливается в организме и вызывают сильную аутоиммунную реакцию, уничтожая печень и почки.

Ранее гриб-свинушка считался условно съедобным и употреблялся в пищу, но после исследований 1980-х годов отнесен к смертельно опасным — именно из-за того, что вызывает отложенные аутоиммунные патологии.

Написать комментарий 4

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Ответ очевиден
Ответ очевиден Виталий Портников
Конец «космического государства»
Конец «космического государства» Виктор Ягун
Пишите, Шура, пишите!
Пишите, Шура, пишите! Ирина Халип
Разговоры посторонних о главном
Разговоры посторонних о главном Владимир Халип