закрыть
29 ноября 2025, суббота, 12:46
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Турецкий министр: Танкеры «теневого флота» РФ в Черном море поразили ракеты или дроны

6
  • 29.11.2025, 11:52
  • 2,938
Турецкий министр: Танкеры «теневого флота» РФ в Черном море поразили ракеты или дроны

Информация уточняется.

Два нефтяных танкера, которые могут входить в состав так называемого «теневого флота» РФ и которые накануне загорелись у черноморского побережья Турции, могли быть поражены ракетами или дронами.

Об этом заявил министр транспорта и инфраструктуры Турции Абдулкадир Уралоглу, которого цитирует AP.

О пожарах на танкерах Kairos и Virat стало известно во второй половине дня пятницы. Сообщается, что члены экипажей обоих судов находятся в безопасности.

По словам турецкого министра, спасательные службы сначала получили сообщение о том, что Kairos мог подорваться на мине, а затем им сообщили о взрыве на Virat.

«Члены нашей команды сообщают, что на другом корабле произошли взрывы, которые также были вызваны внешним вмешательством. Первое, что приходит в голову относительно внешнего вмешательства, – это мина, ракета, морское судно или дрон. У нас нет окончательной информации по этому поводу», – заявил Уралоглу.

Судно Kairos под флагом Гамбии загорелось в Черном море примерно в 28 морских милях (52 километрах) от побережья турецкой провинции Коджаэли, сообщило Генеральное управление морских дел Турции. Оно плыло без груза в российский порт Новороссийск.

Впоследствии стало известно, что второй танкер Virat был «поражен» во время плавания в Черном море примерно в 35 морских милях (64 километрах) от турецкого побережья. Более подробной информации не предоставляли.

По данным портала OpenSanctions, в январе этого года США ввели санкции против судна Virat, а затем к ним присоединились Европейский Союз, Швейцария, Великобритания и Канада. Аналогично, в июле этого года ЕС ввел санкции против судна Kairos, а затем к ним присоединились Великобритания и Швейцария.

Написать комментарий 6

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Ответ очевиден
Ответ очевиден Виталий Портников
Конец «космического государства»
Конец «космического государства» Виктор Ягун
Пишите, Шура, пишите!
Пишите, Шура, пишите! Ирина Халип
Разговоры посторонних о главном
Разговоры посторонних о главном Владимир Халип