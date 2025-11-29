WSJ: Реакция Путина на «мирный план» США раскрыла его истинную цель 1 29.11.2025, 12:18

Получен ответ на фундаментальный вопрос.

«Мирный план» США и реакция на него лидера РФ Владимира Путина дает ответ на фундаментальный вопрос, определяющий успех мирных переговоров: чего хочет глава РФ? Так, он заявил, что боевые действия прекратятся только «когда украинские войска покинут удерживаемые ими территории». И, как пишет The Wall Street Journal, это показывает, что заявленные цели России выходят далеко за рамки завоевания восточной Украины.

«Заявления Путина свидетельствуют о том, что в конечном итоге российский лидер хочет лишить Украину суверенитета, восстановить влияние Москвы на Киев и остановить вторжение Организации Североатлантического договора в регион, который Россия считает своей сферой влияния. Это означает, что любое соглашение, не отвечающее основным целям Путина, вероятно, станет прелюдией к новому вторжению, направленному на их обеспечение», - пишет издание.

Как заявил российский экономист Константин Сонин, «все, что препятствует будущей войне, неприемлемо для Путина».

«У России нет будущего, которое не предполагает продолжения борьбы за Украину до полной интеграции Украины в состав России», - считает он.

План США из 28 пунктов, предусматривал отказ от Донбасса, ограничение численности украинской армии, блокирование ее пути к вступлению в НАТО и запрет на присутствие войск альянса на территории Киева. Однако слова самого Путина указывают на то, что Москва заинтересована в гораздо большем, отмечает WSJ.

WSJ напоминает, что проект договора, подготовленный Кремлем с украинскими официальными лицами в Стамбуле весной 2022 года и в итоге не согласованный, давал представление о том, каких уступок Россия может попытаться добиться от Украины, если военная поддержка Запада иссякнет, а силы Москвы продолжат добиваться значительных территориальных приобретений.

Он включал запрет на тяжелое вооружение для Украины и сделал бы ее «постоянно нейтральным государством, не участвующим в военных блоках». Он ограничивал численность ее вооруженных сил 85 000 военнослужащих, что составляет менее 10% от нынешней численности, и устанавливал ограничения на дальнобойное оружие. При этом в предложении, поддержанном США, есть положения, такие как передача всего Донбасса на востоке Украины и гарантии того, что Украина не будет принимать иностранные войска на своей территории, которые могут сделать сделку приемлемой для Путина.

При этом Путин дает понять, что если наступление России на поле боя продолжится, ему не придется отвоевывать удерживаемые Украиной территории дипломатическим путем, поскольку его войска в конечном итоге захватят их:

«В конечном счете, по словам аналитиков, Путин надеется заключить масштабную геополитическую сделку, которая обеспечит ему контроль над Украиной, действуя с США через головы европейских и украинских чиновников».

