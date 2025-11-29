В Гомеле укусили сотрудника ГАИ 3 29.11.2025, 12:24

Cуд вынес неожиданное решение.

В одну из июньских ночей прохожий заметил, как по проезжей части в районе пересечения улиц Фрунзе и Интернациональной идет шатаясь парень. Пешеход бросался под машины и мешал движению, поэтому свидетель происходящего набрал 102. Когда на место прибыли госавтоинспекторы, нарушитель напал на них. Подробности дела, которое дошло до суда, порталу «Белка» рассказали в прокуратуре Гомеля.

Сначала молодой человек ударил по лобовому стеклу служебной машины два раза подряд, пытаясь его разбить. А после попытки задержать его, стал вести себя еще агрессивнее. Он несколько раз ударил сотрудника ГАИ по руке, оставив синяки, а затем дернул за форменную майку так, что оторвал крепление нагрудного видеорегистратора.

Один из инспекторов вынужден был привести табельное оружие в боевую готовность. Но даже это не остановило нарушителя: в какой-то момент он забрался на водительское сиденье служебного автомобиля. Попытка надеть на него наручники завершилась еще одним эпизодом — мужчина укусил инспектора за палец, оставив ссадину.

После изучения видеозаписей и показаний сторон суд признал 21-летнего жителя Гомеля виновным в насилии и угрозе насилия в отношении сотрудников органов внутренних дел по статье 364 Уголовного кодекса.

Несмотря на серьезность статьи, было учтено то, что у обвиняемого есть постоянное место работы, положительные характеристики, отсутствие судимостей и административных нарушений.

«Суд посчитал, что мужчина может исправиться без изоляции от общества. Ему назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на три года без направления в исправительное учреждение открытого типа. Это означает, что он остается на свободе, но будет находиться под контролем и обязан соблюдать ряд ограничений», — рассказал старший помощник прокурора города Гомеля Андрей Бондаренко.

