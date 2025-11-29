«Могут не открыть дверь потому, что сделали дорогущий ремонт» 3 29.11.2025, 13:09

В ЖКХ рассказали, почему капремонт дома может затянуться.

Почему сроки ввода в эксплуатацию жилых домов после капремонта часто сдвигаются? «Минск-Новости» узнали об этом, побывав на одном из объектов.

Дом № 3 на ул. Герасименко переживает первый в своей истории капитальный ремонт. Построена высотка в 1979-м. Здание 9-этажное, 10 подъездов, общая площадь — 17,2 тыс. кв. м.

— Капремонт начался в декабре прошлого года и находится на завершающей стадии. Осталось немного подправить и подкрасить. Сейчас ведется работа по получению справок и заключений от различных инстанций. Последнее слово — за городской инспекцией Госстройнадзора. После выдачи ею заключения объект будет введен в эксплуатацию, — сообщил начальник отдела капитального ремонта ЖКХ Заводского района Петр Левданский.

Как подчеркнул собеседник, работы выполнены масштабные:

— Провели полный ремонт кровли, раскрытие стыков стеновых панелей с заполнением утеплителем и мастикой. Отремонтировали и покрасили входные группы, привели в порядок пешеходные дорожки и отмостку. Заменили систему газоснабжения, полотенцесушители циркуляционного стояка, системы холодного и горячего водоснабжения и канализации. Полностью заменили электрощиты и проводку на этажах, а в подвалах — трубы холодного и горячего водоснабжения, канализации, оборудование теплоузла и магистральных сетей.

Строительно-монтажные работы выполнял ремонтно-реставрационный филиал «Минскремстроя».

— Сложный был объект?

— Не из легких. Все-таки дом большой — подъездов и жильцов много. Соответственно, немало и нюансов. Но приложили силы и справились. В наиболее напряженный период задействовали 35 своих работников. Если учесть электриков, сантехников и других представителей подрядных организаций, то на объекте могли трудиться до 55 человек, — уточнил руководитель филиала Виталий Праженик.

Гладко не бывает

По словам Левданского, нормативный срок проведения капитального ремонта дома составлял восемь месяцев.

— Выходит, не уложились. Почему?

— Работы по капитальному ремонту считаются самыми сложными. Для их проведения нам обязаны предоставлять доступ. Но не все жильцы рады строителям. Не каждый желает сталкиваться с незапланированным ремонтом. Есть равнодушные горожане, которые не реагируют на просьбы. Бывает, доходит до судебных предписаний о предоставлении доступа, ведь замена инженерных систем — основная жилищно-коммунальная услуга, — ответил он.

В квартирах выполняют следующие работы: полностью меняют газовую трубу, в ванной — полотенцесушитель, в санузле — канализационную трубу, стояки холодного и горячего водоснабжения.

— Например, капремонт может задержаться из-за замены газовой трубы. В среднем на подъезд на этот вид работ уходят две недели. Допустим, систему газоснабжения смонтировали. Однако есть несколько требований, без выполнения которых подключение газа невозможно, а жильцы тянут с устранением замечаний.

Так, розетка не должна находиться на расстоянии менее 50 см от газопровода. На кухне у всех должна быть дверь. Еще одно важное замечание — по газовым плитам. Если срок их эксплуатации превышает 10 лет, они подлежат диагностике. При отрицательном заключении жильцам придется покупать новую плиту. Некоторые не спешат с устранением замечаний, тем самым затягивая пуск газа. Хотя все нюансы с жильцами обсуждают на собрании перед капремонтом.

Кроме того, в домах есть квартиры, в которых никто не живет. Их хозяева, к примеру, уехали за границу или умерли.

— Тогда ищем кого-то из их родственников. Иногда помогают соседи. В крайнем случае приходится вскрывать квартиру с милицией. Надо понимать: если уж мы пришли, то должны переделать трубы во всех квартирах, систему необходимо заменить полностью, — сделал акцент собеседник.

— А могут не открыть дверь потому, что сделали дорогущий ремонт?

— Да. Разговариваем с людьми, пытаемся все разъяснить. Если не получается, решаем проблему в судебном порядке. Благо, такие случаи единичны. Тем не менее не было еще дома, где капремонт прошел бы гладко. Вот из-за совокупности всех отрицательных факторов, которые я перечислил, и могут сдвинуться сроки окончания работ, — пояснил Левданский.

Что думают жильцы

Мнениями о проведенном ремонте поделились жильцы дома на Герасименко.

— В сантехнике разбираюсь неплохо. Не совсем понравилось, как провели такие работы. Испортили мне хорошую плитку. Но рад, что поменяли старые металлические трубы на более долговечные полипропиленовые, — сказал Тадеуш Александрович. — А вот электрики молодцы. Да и щели на фасаде нормально заделали. Я живу на девятом этаже, раньше иногда квартиру заливало. Надеюсь, после ремонта крыша протекать не будет.

— Конфликтных ситуаций не возникало, серьезных неудобств не испытали, — дополнила пенсионерка Таиса Александровна. — Отключили на время газ — пользовались электроплиткой. Не было воды — можно из магазина принести. Это просто надо было пережить. Огорчило только, что в ванной убрали новые трубы — мы сами там делали ремонт. Видно, не положено. А еще когда газовую трубу меняли, то две плитки сломали. В остальном все хорошо.

