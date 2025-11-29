«Готова взять Ермака в свой взвод, будет обычным бойцом без прошлого» 5 29.11.2025, 13:43

3,640

Боевая офицер ВСУ предложила экс-главе Офиса президента Украины конкретные обязанности на фронте.

Боевая офицер ВСУ Татьяна Черновол готова взять экс-главу ОП Андрея Ермака в свой взвод.

Об этом она написала в Facebook.

«Готова взять Ермака в свой взвод. Я без иронии и сарказма. Реально мне нужны бойцы, мне очень не хватает. Условия у меня хорошие. Я берегу своих, уважаю, каждому находится работа по его способностям. Мы - маленький взвод, отрезаны от всего мира, живем только своими подвалами-позициями и нашей боевой работой, никаких контактов и публичности. Занимаемся только войной, никакой политики», - уточнила Чорновол.

Поэтому, по ее словам, если Ермак действительно хочет на фронт и действительно воевать, она возьмет его к себе.

«Будет обычным бойцом без прошлого... Это как другая жизнь, как параллельная реальность, как попасть на другую планету. Я могу ему это устроить. Нужен пилот Мавика со скидкой, почему-то думаю ему это понравится, азы выучить не трудно, это не фпв. Трудно профессионально работать, ориентироваться, знать каждое дерево, находить цель, сбрасывать «белке в глаз», бегать за дроном, который не дотянул. Поэтому сначала будет вторым номером снаряжать дрон боеприпасами, выносить на взлет, работать штурманом», - добавила она.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com