Утверждены новые тайные директивы для украинской делегации на переговорах в США
- 29.11.2025, 13:58
Стало известно, кто ее возглавит.
Главой украинской делегации, которая отправилась в США на переговоры по мирному плану, назначен секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров. Об этом говорится в обновленном указе президента Украины №869/2025 от 28 ноября.
Глава Главного управления разведки Кирилл Буданов тоже входит в состав делегации, а значит, может участвовать в тех или иных переговорах.
В обновленный состав делегации Украины для участия в переговорном процессе с США и другими международными партнерами Украины, а также с представителями РФ по достижению мира входят:
Рустем Умеров - секретарь Совета национальной безопасности и обороны, глава делегации
Александр Бевз - советник Кабинета президента Украины Офиса президента
Кирилл Буданов - начальник Главного управления разведки Министерства обороны
Андрей Гнатов - начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Украины
Олег Иващенко - председатель Службы внешней разведки Украины
Сергей Кислица - первый заместитель Министра иностранных дел
Евгений Острянский - Первый заместитель секретаря СНБО
Александр Поклад - заместитель Председателя Службы безопасности
Вадим Скибицкий - заместитель начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины.
Также распоряжением президента Украины №135/2025-pп утверждены новые тайные директивы для украинской делегации.
«утвердить новые Директивы делегации Украины для участия в переговорном процессе с Соединенными Штатами Америки и другими международными партнерами Украины, а также с представителями Российской Федерации по достижению справедливого и устойчивого мира (прилагаются, секретно)», - говорится в сообщении.