29 ноября 2025, суббота, 14:46
Утверждены новые тайные директивы для украинской делегации на переговорах в США

  • 29.11.2025, 13:58
  • 1,822
Утверждены новые тайные директивы для украинской делегации на переговорах в США

Стало известно, кто ее возглавит.

Главой украинской делегации, которая отправилась в США на переговоры по мирному плану, назначен секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров. Об этом говорится в обновленном указе президента Украины №869/2025 от 28 ноября.

Глава Главного управления разведки Кирилл Буданов тоже входит в состав делегации, а значит, может участвовать в тех или иных переговорах.

В обновленный состав делегации Украины для участия в переговорном процессе с США и другими международными партнерами Украины, а также с представителями РФ по достижению мира входят:

Рустем Умеров - секретарь Совета национальной безопасности и обороны, глава делегации

Александр Бевз - советник Кабинета президента Украины Офиса президента

Кирилл Буданов - начальник Главного управления разведки Министерства обороны

Андрей Гнатов - начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Украины

Олег Иващенко - председатель Службы внешней разведки Украины

Сергей Кислица - первый заместитель Министра иностранных дел

Евгений Острянский - Первый заместитель секретаря СНБО

Александр Поклад - заместитель Председателя Службы безопасности

Вадим Скибицкий - заместитель начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Также распоряжением президента Украины №135/2025-pп утверждены новые тайные директивы для украинской делегации.

«утвердить новые Директивы делегации Украины для участия в переговорном процессе с Соединенными Штатами Америки и другими международными партнерами Украины, а также с представителями Российской Федерации по достижению справедливого и устойчивого мира (прилагаются, секретно)», - говорится в сообщении.

