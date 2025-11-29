закрыть
29 ноября 2025, суббота, 14:46
Существуют ли обязательные витамины, которые должны принимать все?

  • 29.11.2025, 14:11
Существуют ли обязательные витамины, которые должны принимать все?

Ответ нутрициолога многих удивит.

Несмотря на распространенное мнение о пользе витаминов, не существует универсальных препаратов, которые нужно принимать всем без исключения. «Обязательных» добавок не существует, важно лишь закрывать определенные дефициты.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказала нутрициолог Екатерина Крупкина.

Что стоит знать о витаминах

Фармакологический рынок сейчас наполнен большим количеством витаминов и БАДов.

По словам эксперта, нет обязательных витаминов, которые должен принимать каждый человек. Важно питаться разнообразно, чтобы организм получал все необходимые макронутриенты.

При соблюдении вегетарианства возможен дефицит витамина В12, D3 и железа. Поэтому прежде чем принимать любые добавки, стоит сначала сдавать анализы на наличие дефицитов.

В частности, детям с рождения обязательно стоит давать витамин D3.

«Взрослым принимать витамины только по анализам. Нет ничего обязательного, что тебе точно надо пить в таблетках», - добавила нутрициолог.

Стоит также понимать, что низкий уровень ферритина может свидетельствовать о комплексе проблем с организмом и рационом. Если достаточно долгое время принимать добавки с железом, то это может привести к воспалению в организме.

Стоит ли принимать коллаген

Специалист рассказала, что коллаген можно употреблять только как дополнительный источник белка. Однако, только не для улучшения состояния кожи ногтей и волос.

«Люди, которые не доедают белок и пьют коллаген, то у них действительно улучшается состояние кожи и волос. Но не потому, что они пьют коллаген. Это белок, который разлагается на аминокислоты и дальше организм сам решит куда они пойдут», - объяснила Крупкина.

