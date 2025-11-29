Существуют ли обязательные витамины, которые должны принимать все?
- 29.11.2025, 14:11
Ответ нутрициолога многих удивит.
Несмотря на распространенное мнение о пользе витаминов, не существует универсальных препаратов, которые нужно принимать всем без исключения. «Обязательных» добавок не существует, важно лишь закрывать определенные дефициты.
Об этом в интервью РБК-Украина рассказала нутрициолог Екатерина Крупкина.
Что стоит знать о витаминах
Фармакологический рынок сейчас наполнен большим количеством витаминов и БАДов.
По словам эксперта, нет обязательных витаминов, которые должен принимать каждый человек. Важно питаться разнообразно, чтобы организм получал все необходимые макронутриенты.
При соблюдении вегетарианства возможен дефицит витамина В12, D3 и железа. Поэтому прежде чем принимать любые добавки, стоит сначала сдавать анализы на наличие дефицитов.
В частности, детям с рождения обязательно стоит давать витамин D3.
«Взрослым принимать витамины только по анализам. Нет ничего обязательного, что тебе точно надо пить в таблетках», - добавила нутрициолог.
Стоит также понимать, что низкий уровень ферритина может свидетельствовать о комплексе проблем с организмом и рационом. Если достаточно долгое время принимать добавки с железом, то это может привести к воспалению в организме.
Стоит ли принимать коллаген
Специалист рассказала, что коллаген можно употреблять только как дополнительный источник белка. Однако, только не для улучшения состояния кожи ногтей и волос.
«Люди, которые не доедают белок и пьют коллаген, то у них действительно улучшается состояние кожи и волос. Но не потому, что они пьют коллаген. Это белок, который разлагается на аминокислоты и дальше организм сам решит куда они пойдут», - объяснила Крупкина.