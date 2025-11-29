«Давайте жить дружно» здесь не работает» 29.11.2025, 14:33

В этом районе Минска ГАИ вызывают по 15 раз на дню.

В «Новой Боровой» жизнь кипит. Район застраивается, в новые кварталы по новым дорогам въезжают новые жильцы. Но кое-что остается старым: без конфликтов обойтись получается не у всех. Одним нужно больше парковочных мест, другим — порядок возле дома и чтобы ГАИ наказала всех, кто того заслуживает, а третьим не дает покоя розовый Mustang, пишет Onliner.

По 15 вызовов ГАИ в день

На днях портал pristalica.by опубликовал любопытную статистику ГАИ Минского района. Оказывается, с 20 октября по 20 ноября от жителей «Новой Боровой» поступило свыше 450 жалоб на неправильную парковку. Это в среднем по 15 жалоб в день. И ведь район не такой большой, а многие дворовые парковки здесь — за шлагбаумами. Тогда откуда столько нарушений?

— Я думаю, наша проблема не в инфраструктуре даже, а в психологии, — отмечает житель «Новой Боровой». — Вы думаете, здесь парковок не хватает? Хватает, любой, кто сомневается, может приехать, прогуляться — он найдет место в любое время суток. Есть дворовые парковки, есть места, организованные вдоль улиц, есть несколько открытых парковок и множество многоуровневых паркингов. Загляните туда — куча свободных мест. Но место на паркингах — платное, и на паркинг нужно идти, а хочется, чтобы машина стояла у подъезда. Открытые парковки — тоже в стороне, а некоторые уже стали платными, тоже был скандал. И пусть от некоторых кварталов до этих парковок — дорогу перейти, это сути не меняет. На дворовой парковке за шлагбаумами будет твориться не пойми что, а через дорогу на открытой парковке будут свободные места. Но это же дорогу перейти нужно.

— А шлагбаумы — неужели они не решают проблему?

— Как ее решишь?.. Ну закрылись со всех сторон на шлагбаумы, чтобы никто чужой не приехал. Но в квартале под 650 квартир — как вы думаете, сколько автомобилей в сумме у всех жителей этого квартала? И сколько нужно парковочных мест, чтобы все они могли в строгом соответствии с ПДД разместить свои авто возле своих подъездов? И какой должна быть площадь дворовой парковки, чтобы это стало возможным? Нужно рядом с каждым домом закатывать в асфальт футбольное поле — разумеется, никто этим не станет заниматься.

Шлагбаумы разве что локализуют проблему. Чтобы потом в дворовых чатах никто не писал, дескать, понаехали чужаки на парковку. Все знают, что понаехали свои, и нарушают тоже свои. Паркуются по стороне жилой застройки — по-моему, у нас в районе это уже перестали считать нарушением, детские дворы ведь все спрятаны с другой стороны домов. Паркуются на местах для инвалидов или на местах для зарядки электромобилей. Потом начинается выяснение в чатах: кто это сделал — и угрозы вызвать ГАИ. Часто и вызывают — все видели статистику. И в чатах — поверьте — ее уже сто раз обсудили и посмеялись дружно.

— А вот что шлагбаумы точно делают, так это создают проблемы тем, кто на двор не претендует, но по каким-то причинам хочет туда заехать. Нужно вам хлеба свежего купить или рыбки на обед, а к магазинам вы не проедете — шлагбаум. И кофе заехать выпить часто проблема — шлагбаум. Понятно, что люди нашли выход: паркуются вдоль улицы. Остальные это видят и тоже паркуются — улица заставлена машинами. И все игнорируют знаки, запрещающие остановку и стоянку. Как-то весной или летом ГАИ стала приезжать на эту улицу с эвакуатором, причем регулярно: каждый день по несколько раз. Тогда стало построже. Хотя все равно работали эти меры слабо: пока забирали первую машину, во всех чатах уже поднимался шум, и остальные быстро разъезжались. И само собой разумеется, что ГАИ уезжала, а машины возвращались.

— Но раз люди вызывают ГАИ, значит им не все равно. Порядка становится больше?

— Да как сказать, скандалов больше — это точно. Не помню, чтобы хоть в один вечер можно было пройти по парковке квартала и не увидеть нарушителя. Их всегда полно, и часто на это не обращаешь никакого внимания. Ну потому что детские дворы и правда в стороне, мест всем и правда не хватает, а отправлять всех на паркинг — дело неблагодарное. Но есть принципиальные люди, и по-своему они правы. Вот только в дворовых чатах такая принципиальность чаще всего становится поводом для насмешек, как было, к примеру, после вашей публикации о двух электрических Porsche на месте для инвалида. Обсудили, посмеялись, так что со стороны даже не сразу поймешь, кто провинился: тот, кто парковался с нарушением, или тот, кто это сфотографировал.

«Если я где-то не там припарковалась — это всегда заметят»

Другая жительница «Новой Боровой», с которой журналистам удалось пообщаться, рассказала, что для нее конфликты с соседями из-за парковки стали обычным делом.

— Проблема всех новых районов одна и та же: не хватает парковочных мест. У нас на два подъезда выделено 26 мест, а по вечерам к нам приезжают водители из всех соседних домов, потому как шлагбаумов на въездах на нашу парковку нет. Вопрос поднимали, но, как нам сказали, у нас сквозной проезд, поэтому шлагбаумов не будет. Хотя было бы здорово, ведь сейчас все эти дома еще далеко не полностью заселены, в моем подъезде — только в пару квартир въехали жильцы. А что же будет, когда все заселятся?

— А паркинги не решают вопрос?

— Я могу сравнить с другим новым районом — у меня там живет подруга. Так вот, у них паркинг рядом с домом: можно из окна активировать автозапуск машины, которая стоит на паркинге. А у меня паркинг, конечно, недалеко, я понимаю, что можно пройтись. Но согласитесь, зимой хочется сесть в теплую машину.

— А соседи, выходит, проявляют принципиальность?

— Соседи — это отдельная тема. Они следят за порядком, и их можно понять, но, с другой стороны, хочется и какого-то понимания, ведь у всех одна и та же проблема. А некоторые доходят до абсурда. Скажем, в случаях, когда я припарковалась на тротуаре, но там, где идет стройка и нет дороги, машина стоит возле забора. Или когда машина стоит со стороны подъездов. Плюс у меня достаточно яркая машина, она не может слиться с асфальтом. Так что если я где-то не там припарковалась — это всегда заметят, даже если рядом будут другие стоять с нарушениями. Вызовут ГАИ именно на меня, вызывают даже в 3 часа ночи. Это моя проблема и моя головная боль. Меня уже инспекторы знают и знают, что соседи жалуются именно на меня. Я заплатила достаточно штрафов, а соседи не успокаиваются. Даже если моя машина стоит нормально, они шутят, мол, розовая машина припаркована по правилам — можно спать спокойно. Доходит до того, что следят с какого и по какое время моя машина где стояла. В общем, да, конфликты случаются часто.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com