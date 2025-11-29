У Путина есть только два выхода Телеграм-канал «Письма к дочери»

29.11.2025, 14:42

Ему очень повезет, если «ветераны» поведут его к прокурору.

Знаешь, почему пока все суетились, я тут тебе ни разу не переживал, что Трамп заставит Украину принять путинский как бы мирный как бы план? Не потому, что у меня есть про Трампа какие-то иллюзии, а потому, что у меня нету никаких иллюзий про Путина. Потому что Путину не нужен никакой мирный план. Даже его собственный.

Ну то есть, план ему, конечно, нужен. Если бы был не нужен, так он бы этот план не стал придумывать. Весь свой как бы мирный как бы план Путин спланировал, чтобы ему было о чем поговорить с Трампом. А никакого мира Путин не планировал. Потому что никакого мира он не может себе позволить. Даже на самых благоприятных для себя условиях.

Ну то есть, я теоретически, чисто теоретически мог бы себе даже представить, что Украина согласится отдать остатки Донецкой и Луганской области. Согласится не вступать в НАТО и не собирать армию больше, чем та, которая у нее уже есть. Но я совершенно не могу себе представить, чтобы на это согласился Путин.

Что он с этим миром будет делать? У него там застряли 700 тысяч пока еще выживших в мясных штурмах ветеранов. И куда, спрашивается, их всех девать?

В обещанные социальные лифты 700 тысяч разочарованных по жизни ветеранов не влезут. Там своим места не хватает. А у этих ветеранов, заметь, уровень социальной ответственности пониженный, а геополитические потребности завышенные.

И там же у них в России найдется много желающих объяснить, кто во всем виноват. И даже подсказать, что конкретно с ним можно сделать. Но о перспективах разочарованных ветеранов, разочарованной военной промышленности и разочарованных цен я тебе недавно рассказывал, так что не буду уже повторяться.

Поэтому, даже если бы в какой-то параллельной вселенной Путин вдруг захотел бы мира, он бы все равно себе этого мира не мог бы позволить. А он, заметь, никакого мира еще и не хочет. И даже не пытается это скрывать.

Буквально вчера сказал, что согласится на перемирие если украинские войска отойдут отовсюду, откуда он им скажет отойти. Потому что в его параллельной вселенной его войска уже почти взяли город Комсомольск (Хотя возможно, это был тот Комсомольск, который на Амуре).

Поэтому из-за как бы мирного как бы плана волноваться точно не надо. Какие бы разговоры вокруг этого плана сейчас ни разговаривали.

По правде говоря, я вообще считаю, что из «своей специальной операции» у Путина есть только два выхода. Либо он поведет своих ветеранов на Берлин, либо ему очень повезет, если они поведут его к прокурору. И учитывая, как стремительно Путин обнуляет Россию, второй вариант выглядит гораздо более вероятным.

