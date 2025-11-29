Танкер «теневого флота» РФ повторно атаковали в Черном море 29.11.2025, 14:52

Удар был нанесен с правого борта.

Танкер Virat «теневого флота» России, который вчера, 28 ноября, загорелся после взрывов возле Босфора, был повторно атакован сегодня утром.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства транспорта Турции.

«Утром на судно Virat было совершено повторное нападение, с правого борта произошли незначительные повреждения. На судне нет пожара, состояние здоровья экипажа удовлетворительное. Спасательные команды ждут на безопасном расстоянии от судна из соображений безопасности», - сообщили в ведомстве.

В министерстве также рассказали, что 25 человек с танкера Kairos, где в результате взрыва произошел пожар, были безопасно эвакуированы турецкими командами из Главного управления безопасности прибрежных зон.

В течение ночи пожар на открытой палубе был полностью потушен, а в закрытых помещениях продолжаются работы по тушению и охлаждению.

Отмечается, что турецкие эксперты из экологического подразделения и водолазные команды находятся в режиме ожидания в регионе для проведения инспекции.

Взрывы на танкерах «теневого флота» РФ

Напомним, вчера, 28 ноября, в Черном море недалеко от пролива Босфор произошли (взрывы на двух танкерах, принадлежащих к «теневому флоту» России - Kairos и Virat. В результате взрывов судна загорелись.

Относительно 274-метрового танкера Kairos Минтранс Турции уточнил, что на нем произошел взрыв и вспыхнул пожар, когда он шел из Египта в российский порт Новороссийск. Инцидент произошел в 28 морских милях от турецкого побережья.

По данным Турецкого министерства транспорта, причиной возгорания стало внешнее воздействие. Kairos, который шел под флагом Гамбии без груза, мог подорваться на мине. Существует риск его затопления.

Еще один танкер, Virat, пострадал от взрыва примерно в 35 морских милях от побережья Турции, чуть восточнее в Черном море.

На борту Virat находилось 20 человек, состояние которых удовлетворительное. Есть информация что судно якобы могли атаковать морские дроны.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com