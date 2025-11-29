Фильм об Андрее Санникове теперь доступен на YouTube
Его можно посмотреть на канале «Белсат DOC».
Документальный фильм о Беларуси «This Kind Of Hope» («Такого рода надежда»), главным героем которого является лидер гражданской кампании «Европейская Беларусь» Андрей Санников, теперь можно посмотреть на YouTube-канале «Белсат DOC».
Премьера фильма состоялась 21 января 2023 года в швейцарском Золотурне на престижном 58-м фестивале швейцарского кино. Режиссер фильма — Павел Сичек.
Польско-швейцарский режиссер на протяжении почти десяти лет документировал жизнь Андрей Санникова, создав фильм-портрет об одном из лидеров белорусской оппозиции.
Через жизнь Андрея Санникова в фильме были показаны основные моменты истории независимой Беларуси — развал СССР, первые самостоятельные шаги молодого государства, процесс ядерного разоружения, который он возглавлял, приход к власти Лукашенко, установление диктатуры, сопротивление, Площадь-2010 и революция в 2020 году.
Фильм также показали на фестивалях в Локарно, Мюнхене, Варшаве.