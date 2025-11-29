закрыть
29 ноября 2025, суббота
Одна из отметок в белорусском паспорте будет выглядеть иначе

3
  • 29.11.2025, 15:23
  • 2,948
Новую форму утвердил Минздрав.

Минздрав Беларуси утвердил новую форму отметки о группе крови в белорусских паспортах и ВНЖ.

Об этом сообщается на Национальном правовом интернет-портале.

Сообщается, что отметка будет ставиться в виде оттиска штампа фиолетового или черного цвета, заполнять его и заверять подписью должен руководитель организации здравоохранения.

Информация о группе крови будет вноситься в паспорт гражданина Беларуси и вид на жительство в нашей стране по системам АВ0 и Rh, а также по иным.

Делать это могут организации здравоохранения, которые «являются больничной, амбулаторно-поликлинической организацией и организацией службы крови».

К слову, отметка о группе крови может быть аннулирована, если обнаружены неправильные или неточные сведения.

Тогда поверх нее окажется оттиск штампа «Аннулировано».

