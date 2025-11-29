Одна из отметок в белорусском паспорте будет выглядеть иначе

Одна из отметок в белорусском паспорте будет выглядеть иначе3
- 29.11.2025, 15:23
- 2,948
Новую форму утвердил Минздрав.
Минздрав Беларуси утвердил новую форму отметки о группе крови в белорусских паспортах и ВНЖ.
Об этом сообщается на Национальном правовом интернет-портале.
Сообщается, что отметка будет ставиться в виде оттиска штампа фиолетового или черного цвета, заполнять его и заверять подписью должен руководитель организации здравоохранения.
Информация о группе крови будет вноситься в паспорт гражданина Беларуси и вид на жительство в нашей стране по системам АВ0 и Rh, а также по иным.
Делать это могут организации здравоохранения, которые «являются больничной, амбулаторно-поликлинической организацией и организацией службы крови».
К слову, отметка о группе крови может быть аннулирована, если обнаружены неправильные или неточные сведения.
Тогда поверх нее окажется оттиск штампа «Аннулировано».