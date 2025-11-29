Одна из отметок в белорусском паспорте будет выглядеть иначе 3 29.11.2025, 15:23

2,948

Новую форму утвердил Минздрав.

Минздрав Беларуси утвердил новую форму отметки о группе крови в белорусских паспортах и ВНЖ.

Об этом сообщается на Национальном правовом интернет-портале.

Сообщается, что отметка будет ставиться в виде оттиска штампа фиолетового или черного цвета, заполнять его и заверять подписью должен руководитель организации здравоохранения.

Информация о группе крови будет вноситься в паспорт гражданина Беларуси и вид на жительство в нашей стране по системам АВ0 и Rh, а также по иным.

Делать это могут организации здравоохранения, которые «являются больничной, амбулаторно-поликлинической организацией и организацией службы крови».

К слову, отметка о группе крови может быть аннулирована, если обнаружены неправильные или неточные сведения.

Тогда поверх нее окажется оттиск штампа «Аннулировано».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com