NSJ: Путин проигрывает 2 29.11.2025, 15:25

2,134

Попытки затянуть войну лишь сплотили Запад.

Германия все отчетливее демонстрирует: время дипломатических реверансов в адрес Москвы прошло. Канцлер Германии Фридрих Мерц — в резком контрасте с осторожным стилем своего предшественника — говорит о войне без эвфемизмов. У Кремля нет сценария, который позволил бы выйти из войны с Украиной «успешно», пишет National Security Journal (перевод — сайт Charter97.org).

Смысл этих заявлений шире, чем кажется. Мерц не пытается понять мотивы российского руководства. Он не предлагает «выходы, позволяющие сохранить лицо». Наоборот — он показывает, что пространство возможностей для Путина сузилось до предела.

Европа устала от попыток угадать, чего хочет Москва, и все меньше верит в какие-либо «компромиссные формулы». В Берлине понимают, что любые договоренности, заключенные за спиной Киева, не создадут мира, а только продлят конфликт. Европа больше не готова находиться в положении зрителя — она стала стороной, чьи собственные интересы и безопасность напрямую зависят от исхода войны.

Идея задействовать замороженные российские активы здесь не столько финансовый, сколько политико-психологический инструмент. Это сигнал: Европа готова не просто поддерживать Украину, а делать это на стратегически значимом уровне, превращая экономические ресурсы России в инструмент давления.

Для Путина это означает, что попытка затянуть войну уже не выглядит выигрышной. Чем дольше она продолжается, тем сильнее консолидируется Запад.

Европейские лидеры стараются послать Киеву сигнал, что поддержка будет длительной, предсказуемой и усиленной. Это важный контраст на фоне российской надежды, что Запад «устанет».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com