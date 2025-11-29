«Ходила бы по ней в шелковом халате со страусиными перьями» 29.11.2025, 15:45

В Минске сдают «квартиру-антидепрессант» за 1200 долларов.

В Минске за 1200 долларов в месяц сдается «квартира-антидепрессант» — ее активно обсуждают в соцсетях, но не только по причине цены, но и из-за довольно странной особенности: там невозможно готовить — не работает плита.

Владелица двушки на проспекте Независимости, 83 уверяет, что сдает не просто жилье, а целый «образ жизни» — «единственное яркое предложение в болоте скандинавской тоски и однотипных бежевых интерьеров».

По описанию, в спальне оклеены английские обои William Morris, в гардеробной стоит яркий пуф, в гостиной — камин ручной работы, рядом — комод из Суздаля. На стене — картина с «ангелочками-баскетболистами от провокационного дизайн-бюро из Санкт-Петербурга».

«В квартире есть все для комфорта: стиралка и сушилка, паровой шкаф для одежды, два сейфа, гигантский телевизор, колонка «Алиса», кондиционер, водонагреватель на случай летнего отключения горячей воды, чайник, капсульная кофемашина, микроволновка, мультиварка для приготовления любых блюд», — перечисляет автор.

В стоимость включены коммунальные, интернет и уборка раз в неделю.

Но одна строка в объявлении перечеркнула весь эффект «антидепрессанта» для многих потенциальных арендаторов: в квартире нет плиты, то есть невозможно приготовить еду.

В Threads многих «зацепила» эта деталь жилья в сочетании с высокой ценой аренды и вычурной обстановкой:

«Мне не надо, но я бы сняла. Ходила бы по ней в шелковом халате со страусиными перьями, в тапках на каблуках, с бокалом кефира в руках и цокала бы языком, глядя на улицу через окно».

«Цыганское барокко, не будь ко мне жестоко».

«Напоминает суп борщ».

«$ 1200, и даже нет индукционки… То есть ты не сможешь, даже если захочешь, себе яйцо утром пожарить».

«Не думаю, что тот, кто снимет такую квартиру, собирается на плите котлеты готовить. В такой квартире в шелковом халате и в пушистых тапочках ходить нужно и орать «Захааааар».

«Видимо, подразумевается, что если у кого-то есть деньги на евро двушку за $ 1200, то такой человек тратит время на зарабатывание денег, а не готовку, и вполне может позволить себе питаться доставкой и в рестике».

«Пффф, если бы у меня были такие деньги, я бы не готовила… Никакого запаха котлет в этом интерьере».

«Юные кавалеры в приложение к квартире полагаются?»

«Явно люди не понимают, сколько стоят номера в отелях… Сколько стоит люкс в «Кроун плазе», «Президент отеле» или в других номерах такого уровня… 1200 долларов — это две ночи в люксе, кто может себе позволить эту квартиру, явно сэкономит на номерах… А еду и в ресторане поест».

