FT: Зять Трампа работает над «мирным соглашением» Украины и РФ 7 29.11.2025, 15:55

1,128

Джаред Кушнер

Фото: ЕРА

Джаред Кушнер возвращается на дипломатическую арену.

Зять и неофициальный помощник Дональда Трампа Джаред Кушнер возвращается на дипломатическую арену, чтобы продвигать мирный план для Украины, пишет Financial Times.

В минувшее воскресенье в Женеве украинские чиновники стали свидетелями необычного явления: делегат США Кушнер интенсивно стучал по ноутбуку, работая над мирным планом для Украины.

Кушнер, который ранее возглавлял дипломатические усилия Трампа по нормализации отношений арабских государств с Израилем и недавно занимался соглашением между Израилем и ХАМАС в Газе, теперь присоединился к попытке прекратить жестокую войну России в Украине. По данным источников, он работает рядом со специальным посланником Трампа Стивом Уиткоффом над начальным проектом текста мирного соглашения, который вызвал беспокойство европейских союзников из-за возможной близости к позициям России.

Президент Трамп сообщил, что на следующей неделе Уиткофф может посетить Кремль, чтобы «финально согласовать» мирный план, и Кушнер, вероятно, будет задействован в этом процессе.

«Он умник, и мы всегда приглашаем Джареда, когда хотим заключить сделку», - сказал Трамп.

Хотя Кушнер долго пытался держаться подальше от правительственных дел после первого срока Трампа, он согласился помочь Уиткоффу, предоставляя советы и поддержку при составлении мирного плана. По словам американских чиновников, его опыт в дипломатии и способность составлять документы делает его важным участником переговоров.

Ранее Кушнер и Уиткофф сотрудничали с российским чиновником Кириллом Дмитриевым, председателем суверенного фонда благосостояния РФ, что вызвало тревогу в европейских столицах. Их подход воспроизводит модель мирного плана, который ранее работал в Газе, где 20-пунктовое соглашение позволило достичь неустойчивого прекращения огня и освобождения заложников.

Бывшие чиновники отмечают, что такой подход Трампа, когда ключевые вопросы доверяются узкому кругу близких людей и семье, заменяет официальные механизмы координации политики.

«Официального механизма координации политики больше не существует», - сказал бывший чиновник оборонного ведомства США. «Все сводится к политике и личностям».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com