Зеленский поручил Шмыгалю подготовить новый план обороны Украины
- 29.11.2025, 16:13
С учетом хода боевых действий и приоритетов.
Президент Украины Владимир Зеленский поручил министру обороны Украины Денису Шмыгалю подготовить новый план обороны страны с учетом хода боевых действий и обновленных приоритетов.
- Время менять базовые документы по обороне Украины, в частности план обороны нашего государства. Ход боевых действий продемонстрировал, что именно должно стать обновленными приоритетами. Договорились, что Денис подготовит детальные предложения для изменений и представит Кабмину на утверждение, - написал(https://t.me/V_Zelenskiy_official/17063) Зеленский в своем телеграм-канале.
Также президент Украины сообщил, что министр обороны доложил о командировках в Николаевскую и Херсонскую области. Также в ходе встречи отдельно обсудили защиту критической инфраструктуры, направление соответствующих ресурсов.
- Важно, что правительство и Министерство обороны Украины полностью обеспечивают необходимое финансирование на закупку в частности дронов для боевых бригад, и вчера профинансировали очередной ежемесячный транш субвенции для боевых бригад в сумме 4,3 млрд грн. Также для финансирования Линии дронов были дополнительно направлены 8 млрд грн, - добавил президент.
Что известно о плане обороны Украины
Отмечается, что план обороны Украины - это важная составная часть оборонного планирования, содержащая совокупность документов, которые определяют содержание, объемы, исполнителей, порядок и сроки осуществления ряда мероприятий государства по подготовке к вооруженной защите и ее защиту в случае вооруженного вооруженного конфликта.
План обороны Украины предусмотрен законом «Об обороне Украины». Известно, что план обороны Украины является секретным документом и должен быть реализован в случае войны соответствующим решением СНБО.