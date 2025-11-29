«Обратились в пограничный участок с ходатайством»
- 29.11.2025, 16:19
Белорус отличился в пункте пропуска.
43-летнего водителя, гражданина Беларуси, могут депортировать из Польши – ходатайство об этом подала польская полиция. Все дело в том, что водитель за рулем грузовика приехал в польский пункт пропуска «Корощин» («Козловичи») нетрезвым – в его организме обнаружили почти 3 промилле алкоголя, пишет abw.by.
Но это еще не все: находясь на территории терминала, пьяный водитель совершил ДТП: повредил фонарный столб и столкнулся с другим грузовиком, – сообщила полиция Бяла-Подляски.
Нарушителя арестовали. В счет оплаты штрафов полицейские изъяли у него деньги. Учитывая, что нарушение грубое, полицейские обратились в пограничный участок Тересполя с ходатайством выслать иностранца на родину. Пограничная служба ведет административные процедуры по этому делу.
К слову, в ноябре из Польши уже был выслан один белорус, который работал дальнобойщиком за границей. Перед въездом на подземную парковку торгового центра в городе Люблине он протаранил рамку ограничения по высоте. Прибывшая на место происшествия полиция установила, что 42-летний гражданин Беларуси был пьян – 2,5 промилле алкоголя. Нарушителя выдворили из Польши, ему запретили въезд в Польшу и другие страны Шенгена сроком на 5 лет.