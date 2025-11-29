«Обратились в пограничный участок с ходатайством» 29.11.2025, 16:19

Белорус отличился в пункте пропуска.

43-летнего водителя, гражданина Беларуси, могут депортировать из Польши – ходатайство об этом подала польская полиция. Все дело в том, что водитель за рулем грузовика приехал в польский пункт пропуска «Корощин» («Козловичи») нетрезвым – в его организме обнаружили почти 3 промилле алкоголя, пишет abw.by.

Но это еще не все: находясь на территории терминала, пьяный водитель совершил ДТП: повредил фонарный столб и столкнулся с другим грузовиком, – сообщила полиция Бяла-Подляски.

Нарушителя арестовали. В счет оплаты штрафов полицейские изъяли у него деньги. Учитывая, что нарушение грубое, полицейские обратились в пограничный участок Тересполя с ходатайством выслать иностранца на родину. Пограничная служба ведет административные процедуры по этому делу.

К слову, в ноябре из Польши уже был выслан один белорус, который работал дальнобойщиком за границей. Перед въездом на подземную парковку торгового центра в городе Люблине он протаранил рамку ограничения по высоте. Прибывшая на место происшествия полиция установила, что 42-летний гражданин Беларуси был пьян – 2,5 промилле алкоголя. Нарушителя выдворили из Польши, ему запретили въезд в Польшу и другие страны Шенгена сроком на 5 лет.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com