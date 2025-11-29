закрыть
Белорусский рубль ждут непростые времена

  29.11.2025
Какие сейчас курсы валют в обменниках.

Доллар в начале нынешней неделе дорожал, а потом стал дешеветь на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи. «Зеркало» посмотрело, какие курсы валют установили обменники на выходные.

Выше всего курс продажи банками доллара — 2,96 рубля («Банк БелВЭБ»), а ниже всего — 2,905 рубля («БНБ Банк», «БСБ Банк», «Статусбанк»).

Уточним, что в разных обменниках одного банка курсы валют могут отличаться.

Выгоднее всего сдавать американскую валюту в «Белагропромбанк» — 2,903 рубля.

Самый высокий курс продажи банками евро — 3,48 рубля («Банк БелВЭБ»), а ниже всего — в «Банк РРБ», «БНБ Банк», «БСБ Банк», «Статусбанк» (3,379 рубля).

Евро выгоднее всего сдавать в «Альфа Банк» — 3,382 рубля.

Самый высокий курс продажи банками российского рубля — 3,76 рубля за 100 российских рублей («Банк БелВЭБ»), а самый низкий — 3,71 рубля («РРБ Банк», «БНБ Банк», «Цептербанк»).

Курс покупки банками российского рубля выше всего в «Статусбанк» — 3,71 рубля за 100 российских рублей.

Отметим, что некоторые эксперты прогнозируют подорожание доллара до 3,7 рубля.

