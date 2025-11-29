закрыть
29 ноября 2025, суббота, 16:39
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Трамп объявил о «закрытии неба» над Венесуэлой

2
  • 29.11.2025, 16:34
Трамп объявил о «закрытии неба» над Венесуэлой

Что это значит?

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп объявил о «закрытии» воздушного пространства над Венесуэлой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию президента США в Truth Social.

- Ко всем авиакомпаниям, пилотам, наркоторговцам и торговцам людьми, пожалуйста, считайте воздушное пространство над и вокруг Венесуэлы полностью закрытым, - заявил президент США.

«Закрытие неба, или «бесполетная зона» над определенной территорией означает запрет любых полетов над ней, включая военные самолеты и вертолеты.

В случае конфликта Соединенных Штатов и Венесуэлы такое заявление Трампа может означать о подготовке к проведению боевых операций в небе южноамериканской страны.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Ответ очевиден
Ответ очевиден Виталий Портников
Конец «космического государства»
Конец «космического государства» Виктор Ягун
Пишите, Шура, пишите!
Пишите, Шура, пишите! Ирина Халип
Разговоры посторонних о главном
Разговоры посторонних о главном Владимир Халип