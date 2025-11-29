Трамп объявил о «закрытии неба» над Венесуэлой

Трамп объявил о «закрытии неба» над Венесуэлой2
- 29.11.2025, 16:34
Что это значит?
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп объявил о «закрытии» воздушного пространства над Венесуэлой.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию президента США в Truth Social.
- Ко всем авиакомпаниям, пилотам, наркоторговцам и торговцам людьми, пожалуйста, считайте воздушное пространство над и вокруг Венесуэлы полностью закрытым, - заявил президент США.
«Закрытие неба, или «бесполетная зона» над определенной территорией означает запрет любых полетов над ней, включая военные самолеты и вертолеты.
В случае конфликта Соединенных Штатов и Венесуэлы такое заявление Трампа может означать о подготовке к проведению боевых операций в небе южноамериканской страны.