Трамп объявил о «закрытии неба» над Венесуэлой 2 29.11.2025, 16:34

Что это значит?

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп объявил о «закрытии» воздушного пространства над Венесуэлой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию президента США в Truth Social.

- Ко всем авиакомпаниям, пилотам, наркоторговцам и торговцам людьми, пожалуйста, считайте воздушное пространство над и вокруг Венесуэлы полностью закрытым, - заявил президент США.

«Закрытие неба, или «бесполетная зона» над определенной территорией означает запрет любых полетов над ней, включая военные самолеты и вертолеты.

В случае конфликта Соединенных Штатов и Венесуэлы такое заявление Трампа может означать о подготовке к проведению боевых операций в небе южноамериканской страны.

