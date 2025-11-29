закрыть
29 ноября 2025
В Беларусь привезли электрический китайский внедорожник

  29.11.2025
Раскрыта его цена.

В Беларуси стали продавать электрический внедорожник Leapmotor C16 в версии EV 580 Premium.

Семейный внедорожник Leapmotor C16 имеет следующие размеры: длина — 4915 мм, ширина — 1905 мм, высота — 1770 мм, колесная база — 2825 мм. Клиренс — 205 мм.

Запас хода, как заявлено, доходит до 530 км, согласно циклу CLTC. Предусмотрена сверхбыстрая зарядка: при мощности зарядного порта в 180 кВт зарядить автомобиль с 30 до 80% можно, по утверждению поставщика, за 16,2 минуты.

В Беларуси Leapmotor C16 представлен шестью цветами: зеленым, белым, серым, черным, фиолетовым и серебристым. Внедорожник обойдется в 105 900 рублей, а в трейд-ин — в 99 900.

