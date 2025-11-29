Белорус купил помело в супермаркете, а на ценнике оказалась неожиданная валюта

Белорус купил помело в супермаркете, а на ценнике оказалась неожиданная валюта2
- 29.11.2025, 17:16
Видеофакт.
Белорус Евгений купил в «Гиппо» помело, и уже отойдя от кассы обратил внимание на необычный ценник. Возле стоимости фрукта там стоял значок иностранной валюты. Об этом мужчина рассказал в TikTok, заметило «Зеркало».
На видео Евгений показывает помело, которое стоит 3,02 рубля (4,99 за килограмм). Вот только рядом с числами на чеке, который выбили электронные весы, оказался значок российского рубля.
@eburakevich_ Я запутался #минск #беларусь ♬ оригинальный звук - Женя Буракевич
— Немножко запутался: это в каких рублях мне ценник выдало? Кто знает, может, какие-то были новости? — прокомментировал белорус ситуацию.
В комментариях предложили свою версию происходящего: «Пранк для россиян от «Гиппо».
Напомним, у белорусского рубля на данный момент нет графического обозначения, как у евро, доллара или российского рубля. Вместо него используются или буквы Br, или код BYN.
В сентябре Нацбанк объявил конкурс на новый графический знак белорусского рубля. Итоги обещают объявить до конца 2025 года.