Белорус купил помело в супермаркете, а на ценнике оказалась неожиданная валюта

Видеофакт.

Белорус Евгений купил в «Гиппо» помело, и уже отойдя от кассы обратил внимание на необычный ценник. Возле стоимости фрукта там стоял значок иностранной валюты. Об этом мужчина рассказал в TikTok, заметило «Зеркало».

На видео Евгений показывает помело, которое стоит 3,02 рубля (4,99 за килограмм). Вот только рядом с числами на чеке, который выбили электронные весы, оказался значок российского рубля.

— Немножко запутался: это в каких рублях мне ценник выдало? Кто знает, может, какие-то были новости? — прокомментировал белорус ситуацию.

В комментариях предложили свою версию происходящего: «Пранк для россиян от «Гиппо».

Напомним, у белорусского рубля на данный момент нет графического обозначения, как у евро, доллара или российского рубля. Вместо него используются или буквы Br, или код BYN.

В сентябре Нацбанк объявил конкурс на новый графический знак белорусского рубля. Итоги обещают объявить до конца 2025 года.

