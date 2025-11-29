Еще один онлайн-банк стал блокировать счета белорусам
Требуют дополнительные документы.
Онлайн-банк Wise начал рассылать уведомления белорусам и россиянам, которые пользуются его картами о необходимости предоставить дополнительные документы — ВНЖ любой страны ЕС, сообщает Infotrans Media.
В сообщении, которые стали получать клиенты Wise, говорится, что карта блокируется в связи с принятыми ЕС санкциями. Ее разблокировка возможна в случае, если клиент предоставит документы, подтверждающие, что он является гражданином или резидентом Европейской экономической зоны или Швейцарии.
Wise (ранее TransferWise) — это онлайн-сервис для международных денежных переводов, который также предлагает мультивалютный счет, дебетовые карты и возможность оплачивать покупки по всему миру.
Ранее аналогичные требования ввели Paysera и Revolut.