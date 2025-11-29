ВСУ завершили операцию на Добропольском направлении 29.11.2025, 17:35

1,358

Это стабилизировало ситуацию вокруг Покровска.

Операцию на Добропольском направлении в Донецкой области, предварительно, завершили, что позволило сдержать планы страны-агрессора РФ насчет прорыва в Барвенково и стабилизировать ситуацию вокруг Покровска – бои продолжаются, город удерживают.

Об этом 29 ноября в эфире телемарафона заявил командующий Десантно-штурмовыми войсками ВСУ Олег Апостол.

- Я считаю, что это было высшим руководством принято правильное решение, – подчеркнул Апостол.

По его словам, эскалация ситуации началась в Покровске, а противник планировал наступление с добропольского направления в сторону Барвенково.

- Проблема началась в Покровске, и она обострялась. Также планы противника были с добропольского направления выйти на Барвенково и отрезать полностью всю Донецкую область. Сейчас у них уже аппетиты немного спали, – отметил Апостол.

Он подчеркнул, что враг сейчас пытается вести атаки на Доброполье силами морской пехоты с востока и подразделениями 76-й дивизии с юга, но в свою очередь украинские подразделения успешно удерживают позиции в Покровске и берут россиян в плен.

- Покровск держится. [...] Определенные районы, они под нами уже. Я думаю, что противник не будет рапортовать, что он точно его взял, и это будет еще не скоро он его возьмет еще, – заметил командующий.

Апостол заметил, что бои в условиях города значительно усложнят российское наступление, как это произошло в Торецке и Часовом Яру.

- Он [оккупант] будет вынужден ввязаться в бои в Покровске, а это аналогия того же Торецка. [...] Часов Яр еще до сих пор держится, то им будет это тяжело, – добавил командующий.

Он также проинформировал о вероятном обострении ситуации из-за активности 76-й дивизии, имеющей свои определенные действия и планы.

