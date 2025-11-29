«У 200-килограммового Лукашенко серьезные проблемы»7
- 29.11.2025, 17:49
Ситуация усугубилась еще больше.
На днях Лукашенко еле передвигался на встрече с Путиным в Бишкеке. Видео опубликовали кремлевские пропагандисты.
Судя по кадрам, у Лукашенко огромные проблемы с опорно-двигательным аппаратом.
Читатели сайта Charter97.org в комментариях отреагировали на видео из Бишкека. Приводим некоторые из них:
«Уже 200 кг хряк весит, у него серьезные проблемы».
«Посмотрите, как Путин ходит, помогая себе отмашкой левого локотка».
«Тимон и Пумба».
«Лукашенко в три раза толще Путина, а это значит весит около 180 кг. Чрезмерный вес усугублен суставными разрушениями в коленях, шейке бедра и позвоночнике. Запущенный диабет и маразм мозгов».
«Хоть бы, хоть бы уже».
«Когда уже ласты откинет этот жирный тюлень, пора бы уже к Новому году... Народу праздник сделать».
«С трудом ворочает свои 150 кг, что не удивительно».