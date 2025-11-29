закрыть
29 ноября 2025, суббота, 18:27
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«У 200-килограммового Лукашенко серьезные проблемы»

7
  • 29.11.2025, 17:49
  • 4,604
«У 200-килограммового Лукашенко серьезные проблемы»

Ситуация усугубилась еще больше.

На днях Лукашенко еле передвигался на встрече с Путиным в Бишкеке. Видео опубликовали кремлевские пропагандисты.

Судя по кадрам, у Лукашенко огромные проблемы с опорно-двигательным аппаратом.

Читатели сайта Charter97.org в комментариях отреагировали на видео из Бишкека. Приводим некоторые из них:

«Уже 200 кг хряк весит, у него серьезные проблемы».

«Посмотрите, как Путин ходит, помогая себе отмашкой левого локотка».

«Тимон и Пумба».

«Лукашенко в три раза толще Путина, а это значит весит около 180 кг. Чрезмерный вес усугублен суставными разрушениями в коленях, шейке бедра и позвоночнике. Запущенный диабет и маразм мозгов».

«Хоть бы, хоть бы уже».

«Когда уже ласты откинет этот жирный тюлень, пора бы уже к Новому году... Народу праздник сделать».

«С трудом ворочает свои 150 кг, что не удивительно».

Написать комментарий 7

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Ответ очевиден
Ответ очевиден Виталий Портников
Конец «космического государства»
Конец «космического государства» Виктор Ягун
Пишите, Шура, пишите!
Пишите, Шура, пишите! Ирина Халип
Разговоры посторонних о главном
Разговоры посторонних о главном Владимир Халип