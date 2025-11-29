«У 200-килограммового Лукашенко серьезные проблемы» 7 29.11.2025, 17:49

4,604

Ситуация усугубилась еще больше.

На днях Лукашенко еле передвигался на встрече с Путиным в Бишкеке. Видео опубликовали кремлевские пропагандисты.

Судя по кадрам, у Лукашенко огромные проблемы с опорно-двигательным аппаратом.

Читатели сайта Charter97.org в комментариях отреагировали на видео из Бишкека. Приводим некоторые из них:

«Уже 200 кг хряк весит, у него серьезные проблемы».

«Посмотрите, как Путин ходит, помогая себе отмашкой левого локотка».

«Тимон и Пумба».

«Лукашенко в три раза толще Путина, а это значит весит около 180 кг. Чрезмерный вес усугублен суставными разрушениями в коленях, шейке бедра и позвоночнике. Запущенный диабет и маразм мозгов».

«Хоть бы, хоть бы уже».

«Когда уже ласты откинет этот жирный тюлень, пора бы уже к Новому году... Народу праздник сделать».

«С трудом ворочает свои 150 кг, что не удивительно».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com