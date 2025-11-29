«Это наша земля» 29.11.2025, 18:16

Украинские военные не собираются отходить с Донбасса.

Украинские военные раскритиковали «мирный план», в частности его пункт о возможном уходе Сил обороны из Донбасса, пишет NBC News (перевод - «Униан»).

Как отметило издание, хоть украинские бойцы сейчас очень ослаблены и больше всего мечтают вернуться к мирной жизни, однако они не принимают предложения покинуть те территории Донбасса, которые сейчас удерживают.

«Это не план. Это настоящая капитуляция. Здесь нечего обсуждать. Я против того, чтобы отдавать те части Донецкой области, которые мы все еще удерживаем. Конечно, для меня это больной вопрос, потому что все это происходит на моей родине», - высказался старший сержант Владимир Ржавский, который служит вблизи Покровска и командует подразделением беспилотников.

Он рассказал, что до войны был предпринимателем. Говорит, четыре года на передовой разрушили его здоровье. Мечтает, что когда наступит мир, то сосредоточится на выздоровлении и воспитании двух сыновей, которым 5 и 14 лет. Ржавский добавил, что хотел бы услышать четкое объяснение от военного руководства, почему украинская армия должна оставить позиции, которые она до сих пор удерживает, в частности на его родной Донетчине.

- Если это будет сделано без объяснений, это не будет выполнено. Это не руководство государства сидит в окопах. Это наши ребята в окопах. Они имеют право решать, - заявил он.

«Потому что это наша земля, и мы здесь стоим»

Украинский спецназовец Александр, который воюет на юге, рассказал, что с побратимами внимательно следит за развитием событий вокруг «мирного плана». Говорит, что ситуация там, где он дислоцируется, не такая сложная, как на востоке. Мол, россияне настолько отчаянно хотят захватить Донбасс, что оттягивают туда свои войска с юга. Александр также отклоняет многие ключевые пункты плана.

«Никто не пойдет на уступки по численности военных, потому что это наша гарантия безопасности», - сказал он о предложенном ограничении численности украинской армии до 600 000 человек.

Также военный против уступок территориями, «потому что это наша земля, и мы здесь стоим». Александр выразил сомнение в том, что солдаты, «которые рисковали жизнью и потеряли товарищей, чтобы замедлить российское наступление», покинут позиции, которые до сих пор удерживают в Донецкой области.

«Я не буду делать предположений относительно того, как люди будут вести себя, если будет приказ уйти, но очевидно, что его не воспримут положительно», - отметил он и добавил, что Украине не следует спешить с мирным соглашением, которое равнозначно капитуляции.

Александр рассказал, что имеет двоих детей, до полномасштабного вторжения руководил небольшим коктейль-баром в центре Киева, в 2022-м добровольно пошел в армию. Говорит, что пока не думает о возвращении к мирной жизни.

«Если мы не остановим их сейчас, то нашим детям придется это делать, и мы не можем этого допустить», - подчеркнул мужчина.

Младший лейтенант Олег Зонтов воевал еще в 2014 году на востоке против сепаратистов, а с 2022-го борется с полномасштабным вторжением Кремля. По его словам, то, что существует «какой-то мирный план», является хорошей новостью, ведь он хотел бы, когда наступит мир, вернуться к работе руководителем отдела коммуникаций инвестиционной компании в Киеве.

Он отметил, что отказ от территорий, контролируемых Украиной, будет «очень противоречивым решением», которое вызовет возмущение и негатив среди военных.

