Минская Комаровка резко опустела

Что с ценами и ассортиментом на главном рынке Беларуси.

Журналисты Tochka.by в пятницу заехали на минскую Комаровку. Смотрим, что почем и какие произошли изменения.

Выбора стало меньше

Cезонный рынок обеднел. На нескольких рядах, где еще совсем недавно бойко продавали белорусские огурцы, помидоры и грибы, теперь – пустота. Даже как-то грустно.

Но радует, что уже появились торговцы новогодними игрушками. Журналисты заметили двоих. Они активно раскладывали свои товары.

«Очень красивые снегири», – громко расхваливала женщина продукцию.

Некоторые игрушки были очень ничего. Цены – от Br0,5 до Br50.

«Полный джингл белс»

В целом покупатели все-таки были. Многие знают, где продают овощи по приятным ценам. У этих прилавков народ даже толпился.

Некоторые лотки украшены новогодними огоньками и гирляндами. Эту красоту обсуждали покупатели.

- Будет вам полный джингл белс, – ехидно отмечала одна из продавцов. Возможно, она позавидовала, что ее торговое место не такое яркое по сравнению с другими.

Итак, смотрим цены.

Картофель, как обычно, есть разных сортов – и на драники посоветуют, и на пюре. Самый дешевый вариант стоит Br0,99, подороже – Br2,5.

Цены на другие популярные овощи: капуста белокочанная – по Br0,99–2,99, лук – по Br1,5–3,5, морковь – по Br0,8–4, свекла – по Br0,99–4. Все стабильно.

Зато помидоров и огурцов от фермеров практически нет.

Цены на томаты по рынку – в диапазоне Br3,5–29 за 1 кг. С огурцами еще сложнее – надо ходить их искать. Все-таки обнаружили дешевые варианты всего за Br5, самые дорогие – Br14,9.

Выбор перцев чуть побольше. За кило у вас попросят от Br2,5. Баклажаны тоже в наличии. Цена на этот овощ – Br5,9–9,9.

Стоимость солений также практически не изменилась. У некоторых продавцов можно найти огурцы чуть подешевле – Br6 за 1 кг, но есть и дорогие – за Br15. Квашеная капуста стоит Br5,99–12.

Обычная зелень обойдется в Br14–25 за кило. Грибов почти не осталось. Шампиньоны продаются по Br8–12.

Что касается чеснока, то его отдают по Br13,9–25 за 1 кг. Все еще много разной тыквы, стоит она Br2–6.

За фруктами пойдешь – здоровье найдешь

Очень дешевых ананасов, как в прошлые походы на Комаровку, журналист не нашел. Сейчас надо будет заплатить Br9,9–35 за 1 кг.

Немного подорожал виноград. Его отдают по Br4,9–35,9. Вариантов по Br2 уже нет.

Зато цитрусовые все еще по приятным ценам. Апельсины стоят Br4,9–17,9, лимоны – Br4,9–40, мандарины – Br3,9–25.

Также есть весьма дешевые бананы за Br3,9–6,9 и хурма за Br2,5–20.

Некоторые цены остались стабильными. Яблоки стоят Br3,5–10 за 1 кг, груши – Br8–12, фейхоа – Br4,9–35.

У ряда продавцов можно отыскать дешевое киви всего по Br4,9. Кое-где найдется последняя брусника по Br11,9 за 1 кг.

Также на крытом рынке нашли чилийскую черешню. Цена очень удивила – Br280–320 за 1 кг. Подробнее можно почитать здесь.

Кстати, пустые ряды были замечены и здесь. Причем много.

Такую картину журналисты раньше не наблюдали.

