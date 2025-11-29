«Не имеют аналогов в мире»: украинская ПВО сделала невозможное
- 29.11.2025, 18:28
Эксперт отметил героизм и профессионализм украинских спецов ПВО.
Военный эксперт и специалист по связи и РЭБ Сергей «Флеш» опубликовал короткий анализ ночной атаки РФ по Украине. Автор приходит к выводу, что силы ПВО ВС Украины провели титаническую и очень профессиональную работу.
Он отметил, что, когда системы Patriot автоматически сбивают баллистические ракеты, это во многом заслуга партнеров, которые передали Украине такие качественные комплексы. Однако главную роль в отражении сегодняшней массированной атаки, по его словам, сыграли именно украинские защитники.
Флеш подчеркнул, что действия ВСУ этой ночью «не имеют аналогов в мире». По его словам, вряд ли какое-то другое государство смогло бы отбить продуманную атаку, в которой участвовали более полутысячи вражеских воздушных целей – колоссальная цифра по меркам любого вооруженного конфликта и любой страны.
Но, несмотря на масштабный обстрел, украинская система обороны выдержала такую нечеловеческую нагрузку. Он поблагодарил военнослужащих ВСУ за то, что они смогли защитить страну в одну из самых сложных ночей за все время войны.