«Не имеют аналогов в мире»: украинская ПВО сделала невозможное 29.11.2025, 18:28

1,354

Эксперт отметил героизм и профессионализм украинских спецов ПВО.

Военный эксперт и специалист по связи и РЭБ Сергей «Флеш» опубликовал короткий анализ ночной атаки РФ по Украине. Автор приходит к выводу, что силы ПВО ВС Украины провели титаническую и очень профессиональную работу.

Он отметил, что, когда системы Patriot автоматически сбивают баллистические ракеты, это во многом заслуга партнеров, которые передали Украине такие качественные комплексы. Однако главную роль в отражении сегодняшней массированной атаки, по его словам, сыграли именно украинские защитники.

Флеш подчеркнул, что действия ВСУ этой ночью «не имеют аналогов в мире». По его словам, вряд ли какое-то другое государство смогло бы отбить продуманную атаку, в которой участвовали более полутысячи вражеских воздушных целей – колоссальная цифра по меркам любого вооруженного конфликта и любой страны.

Но, несмотря на масштабный обстрел, украинская система обороны выдержала такую нечеловеческую нагрузку. Он поблагодарил военнослужащих ВСУ за то, что они смогли защитить страну в одну из самых сложных ночей за все время войны.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com