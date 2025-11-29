Путин получил эффектный удар 29.11.2025, 18:36

Петля вокруг шеи Кремля стала туже.

Экологические активисты из Европы и Азии добились того, что крупнейший тайваньский покупатель российской нафты (прямогонного бензина) отказался продлевать контракт с Москвой, пишет «Телеграф».

Это лишает Кремль миллиардных доходов и подталкивает мировое сообщество ввести полное эмбарго на российскую нефть. Путин получил эффектный удар — финансировать агрессию против Украины стало труднее, а работа всей российской нефтянки оказалась под угрозой.

Европа отказалась, Азия — нет

Российские НПЗ стали одной из главных целей международных санкций и украинских беспилотников. Первый серьёзный удар по инфраструктуре нефтепереработки произошёл в начале 2023 года. Тогда Еврокомиссия ввела запрет на покупку российской нефти и нефтепродуктов странами ЕС. Отказ Европы от российского бензина, дизеля и особенно от полуфабрикатов переработки, таких как прямогонный бензин, поставил нефтяную отрасль РФ на грань остановки.

Попались на полуфабрикатах

Технология переработки нефти на НПЗ устроена так, что при производстве каждой тонны светлых нефтепродуктов (бензина, дизеля и других) обязательно образуется мазут, газойль, нафта и другие полуфабрикаты.

- Не все НПЗ в России имеют технологии глубокой переработки нефти для производства высококачественных бензинов, — объясняет российский эксперт нефтяной отрасли Михаил Крутихин.

На таких заводах могут производить лишь прямогонный бензин (нафту) и мазут. Иными словами, бензин невозможно произвести, не получив почти такое же количество полуфабрикатов.

Европейская лавочка закрылась

До санкций Россия продавала эти нефтеперерабатывающие полуфабрикаты в ЕС, где из них уже производили ценные материалы и качественные нефтепродукты. Основным сырьём для нефтехимии (пластмасс, смол) является прямогонный бензин, или нафта (первая фракция, получаемая при перегонке нефти; не путать с сырой нефтью).

В 2021 году Россия произвела 28 млн тонн нафты — около 10% всей переработки нефти.

Из них 22 млн тонн (79%) были экспортированы, главным образом в Европу.

По словам Крутихина, полная блокада экспорта полуфабрикатов, включая нафту, имела серьехные последствия для россиян:

- остановки приема сырой нефти на НПЗ;

- накопление полуфабрикатов на "складах";

- остановке оборудования по переработке;

- консервация скважин по добыче сырой нефти.

Именно это произошло весной 2023 года, когда Россия была вынуждена сократить добычу нефти на 500 тысяч баррелей в сутки.

Российские компании срочно переориентировали экспорт нефтепродуктов на Азию.Причем продажи шли с большим дисконтом. Прямогонный бензин (нафта) оказался особенно востребованным на Тайване, где его используют для производства полиэтиленов и химикатов, необходимых для выпуска электронных компонентов (чипов) — ключевой отрасли тайваньской экономики.

До полномасштабного вторжения России в Украину тайваньские компании покупали нафту в основном в странах Персидского залива. Но потом не удержались от соблазна и с 2023 года начали переключаться на российский продукт. И при этом Тайвань уже на второй день войны осудил агрессию Кремля и присоединился к международным санкциям против России.Такое протиоречие, впрочем, объясняется выгодой от низких цен.

Правительство Китайской Республики запретило экспорт высокотехнологичных товаров в Россию, а тайванские госкомпании добровольно отказались от импорта российского угля и нефтепродуктов. Но законодательного запрета на покупку российских углеводородов введено не было. Этой лазейкой воспользовались частные компании Тайваня.

Называем «героев» по именам

Основным покупателем российских нефтепродуктов стала международная нефтехимическая корпорация Formosa Petrochemical Corporation (FPCC), расположенная в тайваньском Майляо. С 2023 года зависимость FPCC от российской нафты выросла с 9% до 90% в первой половине 2025 года, сделав её крупнейшим известным покупателем этого продукта в мире. Из-за FPCC среднемесячный импорт нафты в Тайвань вырос почти в шесть раз по сравнению с 2022 годом.

Это принесло России дополнительные 1,7 млрд долларов налоговых доходов.

По расчётам аналитиков CREA, этих средств хватило бы на покупку 170 000 беспилотников типа «Гербера».

Тайвань ввёз 6,8 млн тонн российской нафты на сумму 4,9 млрд долларов — это около 20% всего российского экспорта этого продукта.

В игру вступают активисты: сначала уговоры

Для расследования деятельности тайваньских импортеров свои усилия объединили Европейский Центр исследований энергии и чистого воздуха (CREA), Тайваньская некоммерческая экологическая организация Environmental Rights Foundation (ERF) и российская "Экозащита!" (EcoDefense).

Сначала их внимание привлек уголь, который тайваньские энергетические компании закупали в России. Они выявили ключевого покупателя этого сырья в Тайване: компанию Taiwan Cement Corporation (ТСС).

- Мы не "убеждали" компанию напрямую (отказаться от покупок. – Ред.), но указали им на проблемы, связанные с покупкой российского угля, - объяснил методы работы экологов Исаак Леви, руководитель группы анализа CREA.

- Мы объяснили бизнесменам риски для энергетической безопасности, моральные аспекты и геополитические последствия опоры на импорт из России, а также показали имеющиеся у них альтернативы использованию российского топлива, — рассказал Исаак Леви.

13 сентября 2024 года экологи отметили свою первую победу: крупнейший покупатель российского угля на Тайване — компания TCC — отказалась продлевать контракт на его закупку. По словам Исаака Леви, на решение компании, вероятно, повлияли сочетание общественного давления, репутационных рисков и повышенного политического внимания.

К делу подключились депутаты. Тайваньские

Потом активисты взялись за крупнейшего импортера российского прямогонного бензина (нафты) – компанию FPCC.

- Наш анализ показал, как FPCC значительно увеличила импорт российской нафты в условиях отсутствия на Тайване законодательного запрета на российские нефтепродукты, и какую выгоду это принесло Кремлю, — сказал Исаак Леви.

Выводы, содержащиеся в докладе, заставили тайванские власти обратить внимание на риски для энергетической безопасности страны. А еще — на геополитические проблемы, связанные с опорой на российское ископаемое топливо.

Отчёт экологов произвёл настолько сильное впечатление на тайваньских политиков, что его обсуждали в Законодательном Юане (парламенте Тайваня). По словам Исаака Леви, несколько депутатов публично призвали FPCC остановить импорт российских нефтепродуктов.

Он также отметил, что парламентарии активно использовали данные CREA, задавая компаниям жёсткие вопросы об их зависимости от российских энергоносителей.

Министров — на ковер!

В парламентский комитет был вызвали министра экономики страны Кун Мин-Сина.

- Россия и Китай являются стратегическими партнёрами, и закупка крупных объёмов российских энергоносителей равносильна косвенной поддержке сил, которые могут угрожать безопасности Тайваня, — возмущался депутат парламента Чэнь Куань-Тин.

После жестких вопросов депутаты потребовали от чиновника принять меры по прекращению контактов тайванских компаний с Россией.

- Разве это не моральный, национальный и экономический риск? — риторически вопрошал оппозиционный депутат Го Го-Вэнь, оценивая ситуацию с импортом ресурсов из России.

Представители министерства экономики Тайваня провели встречу с руководством FPCC и настоятельно рекомендовали компании прекратить сотрудничество с Россией. Уже 9 октября министр экономики Кун Мин-Синь сообщил, что после этих переговоров FPCC согласилась в будущем отказаться от закупок российской нафты.

- Политическое внимание, широкое освещение в СМИ и поддержка гражданского общества, вероятно, способствовали объявлению FPCC о прекращении закупок у России, — объяснил мотивы принятия такого решения Исаак Леви.

Частные компании на Тайване оказались чувствительными к репутационным и политическим рискам, особенно во время агрессии России. Но Кремль успел неплохо заработать.

В первой половине 2025 года Тайвань импортировал свыше 2 млн тонн российской нафты.

Если FPCC действительно прекратит закупки, Москва недополучит почти миллиард долларов бюджетных доходов. Кроме того, по мнению экспертов CREA, потеря тайваньского рынка постепенно ограничит возможности России продавать более дорогие нефтепродукты.

Азиатский рынок стал для Москвы спасением после того, как Европа практически полностью отказалась от российских нефтепродуктов. Если Тайвань тоже закроет доступ российскому ископаемому топливу, это станет ещё одним шагом к полному эмбарго на нефть из РФ. Без нефтегазовых доходов военный бюджет Путина сократится.

