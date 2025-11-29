В торговом центре в Кремниевой долине произошла стрельба 29.11.2025, 18:43

2,962

Ранены три человека.

«Чёрная пятница» обернулась кошмаром для посетителей крупнейшего торгового центра в Северной Калифорнии. Вечером 28 ноября в переполненном Westfield Valley Fair возле универмага Macy’s раздалась стрельба, пишет Bild.

По данным Los Angeles Times, звонившие в службу спасения сообщили о следах крови и гильзах у входа в магазин. После выстрелов люди в панике выбегали из торгового центра, другие искали укрытие в магазинах, прятались за стеллажами и вешалками с одеждой. В Bloomingdale’s сотрудники укрыли клиентов в подсобных помещениях и заблокировали двери.

«Это была массовая паника. Здание почти тряслось», — рассказал Los Angeles Times Шон К.

Полиция прибыла через несколько минут, но к тому моменту стрелявший уже исчез. Полицейские и спасатели обнаружили мужчину, женщину и 16-летнюю девушку с огнестрельными ранениями. Их доставили в больницы, они вне опасности.

По предварительным данным полиции, речь идёт не о теракте, а о конфликте между неизвестным стрелком и раненым мужчиной. Женщина и девочка, по словам сержанта Хорхе Гарибая, «не имели никакого отношения к инциденту» и, похоже, стали случайными пострадавшими.

Вскоре после прибытия полиции люди смогли выйти из укрытий и покинуть здание. Поиски стрелка продолжаются.

