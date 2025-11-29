закрыть
29 ноября 2025, суббота, 20:08
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Синоптик предсказал погоду на начало декабря

1
  • 29.11.2025, 18:47
  • 1,128
Синоптик предсказал погоду на начало декабря

Она балансирует между осенними дождями и зимними метелями.

Первый месяц зимы вступает в права лишь на бумаге, говорит синоптик Дмитрий Рябов. Погода пока капризничает, балансируя между осенними дождями и зимними метелями.

Настоящая зима, похоже, решила задержаться. Первая неделя декабря станет такой же теплой, как и весь ноябрь.

Погода в начале недели

С приходом календарной зимы Беларусь окажется на западной периферии обширного антициклона с центром над Средней Волгой.

Будет облачно и почти без осадков. Ночью и утром местами – туман, слабый гололед; на дорогах – гололедица. Влажность высокая – до 90%.

Температура воздуха ночью – от -2 до +3°С. Днем в понедельник – от +1 до +5°С, во вторник – от +1 до +6°С.

Погода в середине недели

Существенных осадков не будет и потом. В среду ночью воздух прогреется максимум до +4°С, днем – до +5°С.

С четверга на погоду будет влиять погожий антициклон. Ветер сменит курс на южный, юго-восточный. Сохранится и высокая влажность. В темное время суток будет около нуля.

Днем, в четверг и в пятницу, температура не поменяет предыдущих значений – а это до +5°С.

Погода в выходные

В первые выходные декабря уже можно рассчитывать на снег, правда он по-прежнему будет скорее похож на "снегодождь". На погоду окажут влияние малоактивные атмосферные фронты.

Ночью и утром сохранится туман. Будьте осторожны: на дорогах – гололедица.

Однако ждать новых значений на термометре не придется и в эти дни. Ночью ожидается от -2°С до +4°С, в середине дня, в субботу и воскресенье, – от +1 до +5°С.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Ответ очевиден
Ответ очевиден Виталий Портников
Конец «космического государства»
Конец «космического государства» Виктор Ягун
Пишите, Шура, пишите!
Пишите, Шура, пишите! Ирина Халип
Разговоры посторонних о главном
Разговоры посторонних о главном Владимир Халип