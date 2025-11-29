Топ-3 атмосферных фильма для просмотра в выходные 29.11.2025, 19:04

1,356

Один из них называется «Дом у озера».

«24 Канал» назвал три фильма, которые стоит посмотреть в последние дни осени.

«Дом у озера» (2006)

Рейтинг IMDb: 6.8/10

Режиссером этой мелодрамы стал Алехандро Агрести, а главные роли сыграли Сандра Буллок и Киану Ривз.

Кейт Форестер покидает дом у озера и переезжает в Чикаго. Женщина оставила письмо для того, кто будет жить в доме после нее. Его находит архитектор Алекс Вайлер. Они с Кейт начинают переписываться. Со временем главные герои понимают, что живут в разных годах: 2004 и 2006.

«Достать ножи» (2019)

Рейтинг IMDb: 7.9/10

В фильме рассказывается о детективе Бенуа Бланка, который взялся за расследование убийства известного романиста Гарлана Тромби. Последнего нашли мертвым на территории собственного дома после празднования дня рождения.

«Улыбка Моны Лизы» (2003)

Рейтинг IMDb: 6.6/10

События фильма разворачиваются в 1950-х годах. В центре сюжета – Кэтрин Уотсон, которая закончила обучение в университете Беркли. Ей предлагают стать преподавательницей истории искусства в престижном женском колледже Уэллсли.

Кэтрин хочет стать вдохновением для студенток, однако сталкивается с консервативными традициями. Главная героиня стремится разрушить представление о роли женщины в обществе. Она разговаривает со студентками о свободе выбора, самореализации и праве женщины не только на брак и материнство.

Коллегам и родителям не нравятся прогрессивные идеи Уотсон, но благодаря им жизнь многих девушек меняется.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com