закрыть
29 ноября 2025, суббота, 20:09
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«Этой ночью был апогей цинизма»

5
  • 29.11.2025, 19:18
  • 4,616
«Этой ночью был апогей цинизма»

Сколько контрабандных метеозондов зафиксировала Литва на радарах за сутки.

О «необычно высокой активности шаров с контрабандой, запускаемых из Беларуси» заявил 29 ноября глава литовского Национального центра управления кризисами Вилмантас Виткаускас.

По его данным, запуски продолжались примерно со вчерашних 19:00 до 6:30 утра, пишет «Салідарнасць».

Более 60 отметок на радарах зафиксировала Литва. При этом уточняется, что число может быть и больше.

— Можем констатировать, что этой ночью был апогей цинизма, — приводит слова Виткаускаса Delfi.

В этой связи с вечера пятницы до утра следующего дня, как ранее сообщалось, в Вильнюсе приостанавливались полеты. 3 рейса были отменены, 9 перенаправлены в аэропорты Каунаса и Риги, а также скорректировано время вылета и прибытия 10 рейсов.

По данным Литовских аэропортов (LTOU), временная приостановка работы Вильнюсского аэропорта с затронула более 3000 пассажиров и 22 рейса, сообщает lrt.lt.

Свою статистику привела и Служба охраны государственной границы Литвы. Оказалось, что за сутки было пресечено рекордное в ноябре число попыток нелегального перехода границы со стороны Беларуси.

Так, 28 ноября в Литву пытались попасть 26 нелегальных мигрантов. В Латвию — 24, а Польша 27 ноября пресекла 23 попытки.

Написать комментарий 5

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Ответ очевиден
Ответ очевиден Виталий Портников
Конец «космического государства»
Конец «космического государства» Виктор Ягун
Пишите, Шура, пишите!
Пишите, Шура, пишите! Ирина Халип
Разговоры посторонних о главном
Разговоры посторонних о главном Владимир Халип