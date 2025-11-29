«Этой ночью был апогей цинизма»5
- 29.11.2025, 19:18
- 4,616
Сколько контрабандных метеозондов зафиксировала Литва на радарах за сутки.
О «необычно высокой активности шаров с контрабандой, запускаемых из Беларуси» заявил 29 ноября глава литовского Национального центра управления кризисами Вилмантас Виткаускас.
По его данным, запуски продолжались примерно со вчерашних 19:00 до 6:30 утра, пишет «Салідарнасць».
Более 60 отметок на радарах зафиксировала Литва. При этом уточняется, что число может быть и больше.
— Можем констатировать, что этой ночью был апогей цинизма, — приводит слова Виткаускаса Delfi.
В этой связи с вечера пятницы до утра следующего дня, как ранее сообщалось, в Вильнюсе приостанавливались полеты. 3 рейса были отменены, 9 перенаправлены в аэропорты Каунаса и Риги, а также скорректировано время вылета и прибытия 10 рейсов.
По данным Литовских аэропортов (LTOU), временная приостановка работы Вильнюсского аэропорта с затронула более 3000 пассажиров и 22 рейса, сообщает lrt.lt.
Свою статистику привела и Служба охраны государственной границы Литвы. Оказалось, что за сутки было пресечено рекордное в ноябре число попыток нелегального перехода границы со стороны Беларуси.
Так, 28 ноября в Литву пытались попасть 26 нелегальных мигрантов. В Латвию — 24, а Польша 27 ноября пресекла 23 попытки.