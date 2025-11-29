«Этой ночью был апогей цинизма» 5 29.11.2025, 19:18

4,616

Сколько контрабандных метеозондов зафиксировала Литва на радарах за сутки.

О «необычно высокой активности шаров с контрабандой, запускаемых из Беларуси» заявил 29 ноября глава литовского Национального центра управления кризисами Вилмантас Виткаускас.

По его данным, запуски продолжались примерно со вчерашних 19:00 до 6:30 утра, пишет «Салідарнасць».

Более 60 отметок на радарах зафиксировала Литва. При этом уточняется, что число может быть и больше.

— Можем констатировать, что этой ночью был апогей цинизма, — приводит слова Виткаускаса Delfi.

В этой связи с вечера пятницы до утра следующего дня, как ранее сообщалось, в Вильнюсе приостанавливались полеты. 3 рейса были отменены, 9 перенаправлены в аэропорты Каунаса и Риги, а также скорректировано время вылета и прибытия 10 рейсов.

По данным Литовских аэропортов (LTOU), временная приостановка работы Вильнюсского аэропорта с затронула более 3000 пассажиров и 22 рейса, сообщает lrt.lt.

Свою статистику привела и Служба охраны государственной границы Литвы. Оказалось, что за сутки было пресечено рекордное в ноябре число попыток нелегального перехода границы со стороны Беларуси.

Так, 28 ноября в Литву пытались попасть 26 нелегальных мигрантов. В Латвию — 24, а Польша 27 ноября пресекла 23 попытки.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com