СМИ: Переводчица Орбана «редактировала на ходу» слова Путина во время встречи в Кремле 2 29.11.2025, 19:38

В частности относительно Украины.

Во время встречи российского диктатора Путина и венгерского премьер-министра Виктора Орбана последний прибыл в Кремль со своей переводчицей. Но похоже, что она неправильно перевела Орбану ряд заявлений Путина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на венгерское издание Telex.

Издание пишет, что во время встречи переводчица Орбана неточно переводила своему шефу некоторые заявления Путина, в частности относительно Украины. Интересный момент: неточный перевод появился именно во время основной части переговоров, а вот приветствие и завершающая часть были переведены очень точно.

Издание привело ряд примеров неправильного перевода. Например, переводчица «отредактировала» заявление диктатора об отношениях Венгрии и России.

Путин: «Мы хорошо осознаем, что в нашей истории были разные периоды, но нынешние отношения построены на лучших их аспектах и базируются на прагматизме и практическом развитии двусторонних отношений».

Перевод: «На самом деле, они постепенно движутся вперед, несмотря на сложную ситуацию, которая возникает, и, несмотря на это, мы поддерживаем нашу дружбу и отношения».

Тоже самое произошло во время заявлений Путина о том, что он с Орбаном давно знаком, а сам Орбан «помнит об интересах Венгрии».

Путин: «Мы знаем друг друга уже давно... Я знаю, что в своей работе вы прежде всего помните об интересах Венгрии и венгерского народа».

Перевод: «Я рад, что ты посетил нас... Надеюсь, что сейчас мы обсудим дальнейшие возможности сотрудничества и будем двигаться дальше».

Когда разговор зашел об Украине, снова начались «неточности». Так, заявление Путина переводчица здесь перевела вообще некорректно.

Путин: «России знакомо ваше взвешенное мнение по проблемам, связанным с Украиной».

Перевод: «И я знаю, что международная политика, конечно, имеет влияние и на вас».

При этом, пишет издание, переводчица, которая сопровождала Орбана, не впервые присутствовала на встрече должностных лиц высшего уровня и не впервые имела дело с переводом с русского языка. Например, она была на встрече Орбана и Путина в 2024 году - и тогда ее перевод был значительно точнее.

В венгерском правительстве никак не прокомментировали ситуацию с «неточным переводом».

