Ермак впервые прокомментировал свое увольнение из ОП Украины 2 29.11.2025, 19:54

1,174

«Зеленский останется моим другом».

Бывший глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что не держит зла на президента Украины Владимира Зеленского из-за потери своей должности, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

- Он был моим другом до этой работы и останется им после нее, - сказал Ермак.

Как известно, Андрей Ермак возглавлял украинскую делегацию, которая участвовала в мирных переговорах с США и Россией.

В эту субботу он планировал вылететь в США, но в связи с отставкой остался в Киеве. Вместо него туда отправился секретарь СНБО Украины Рустем Умеров.

В то же время Ермак отметил свою заслугу в редакции мирного плана, который разработали США и РФ, и который изначально имел выгодные Москве пункты.

«Делегация под моим руководством в Женеве совместно с нашими американскими партнерами сумела добиться того, что документ из 28 пунктов больше не существует», - заявил он, имея ввиду пересмотренный мирный план, который стал более выгодным Киеву.

«В любом случае президент - несмотря на давление - не подпишет и не одобрит ничего, что противоречит интересам Украины», - подчеркнул бывший глава ОП Украины.

Также он заявил, что его критики - включая тех, кого он до недавнего времени считал своими союзниками, но которые от него отвернулись - получат по заслугам.

«Что касается тех, кого я упомянул об отсутствии поддержки, они прекрасно знают, к кому я обращался. Ну что ж, Бог им судья», - резюмировал Андрей Ермак.

