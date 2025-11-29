Ермак впервые прокомментировал свое увольнение из ОП Украины

Ермак впервые прокомментировал свое увольнение из ОП Украины2
«Зеленский останется моим другом».
Бывший глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что не держит зла на президента Украины Владимира Зеленского из-за потери своей должности, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.
- Он был моим другом до этой работы и останется им после нее, - сказал Ермак.
Как известно, Андрей Ермак возглавлял украинскую делегацию, которая участвовала в мирных переговорах с США и Россией.
В эту субботу он планировал вылететь в США, но в связи с отставкой остался в Киеве. Вместо него туда отправился секретарь СНБО Украины Рустем Умеров.
В то же время Ермак отметил свою заслугу в редакции мирного плана, который разработали США и РФ, и который изначально имел выгодные Москве пункты.
«Делегация под моим руководством в Женеве совместно с нашими американскими партнерами сумела добиться того, что документ из 28 пунктов больше не существует», - заявил он, имея ввиду пересмотренный мирный план, который стал более выгодным Киеву.
«В любом случае президент - несмотря на давление - не подпишет и не одобрит ничего, что противоречит интересам Украины», - подчеркнул бывший глава ОП Украины.
Также он заявил, что его критики - включая тех, кого он до недавнего времени считал своими союзниками, но которые от него отвернулись - получат по заслугам.
«Что касается тех, кого я упомянул об отсутствии поддержки, они прекрасно знают, к кому я обращался. Ну что ж, Бог им судья», - резюмировал Андрей Ермак.