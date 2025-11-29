«Проверяют только рюкзаки» 29.11.2025, 20:05

Минчанин раскритиковал досмотры в подземке.

Минчанин в TikTok раскритиковал систему безопасности в метро — видео собрало больше 210 тысяч просмотров. По его словам, на протяжении двух–трех месяцев он проходил в метро, пряча рюкзак в пакет, и за это время его ни разу не остановили. Мужчина утверждает, что сотрудники чаще проверяют пассажиров с рюкзаками, а на остальных не обращают внимания, пишет «Онлайнер».

«Весь Минск уже знает, что кроме рюкзаков ничего не смотрится. Остальные пронесут, блин, что захотят. У вас отчетность, да?» — спрашивает автор прямо в видео у сотрудника службы безопасности после того, как его с рюкзаком отправили к сканеру. Никакого ответа он не получил.

Мужчина также описал ситуацию на станции «Могилевская», где, по его наблюдениям, очередь на досмотр формируется преимущественно из людей с рюкзаками, тогда как другие пассажиры, включая пожилых людей с сумками на колесиках, проходят без проверки.

«Они проходят как к себе домой. Если перед собой пропустить примерного челика с рюкзаком и пойти следом, то 99%, что его будут смотреть, а вы спокойно, без нервов пройдете в метро. Исходя из этого, любые оправдания досмотра для безопасности не проходят обычную критику», — продолжает негодовать минчанин.

