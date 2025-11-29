The Telegraph: Россия бросает на фронт «одноразовых» солдат без шлемов и брони 29.11.2025, 21:08

Явление стало массовым именно в последние месяцы.

На Лиманском направлении фиксируют штурмы российских военных без шлемов и бронежилетов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Telegraph.

В сети появились новые кадры с передовой Донецкой области, на которых российские военные штурмуют украинские позиции без элементарной защиты. Большинство из них погибает, так и не добежав до лесополосы или окопа.

Как рассказал заместитель командира 2-го механизированного батальона 66-й бригады Игорь Комок, явление стало массовым именно в последние месяцы.

- Из двадцати батальонов, которые недавно шли на штурм, только четыре имели шлемы, - отмечает офицер.

За последние дни украинские военные отбили десятки атак на Лиманском направлении. Россия использует пехоту в больших количествах, часто под прикрытием дронов или даже на мотоциклах, несмотря на высокие потери.

Дмитрий Жмайло, директор Украинского центра безопасности и сотрудничества, отмечает, что дефицит экипировки усиливают экономические проблемы РФ и неспособность полноценно обеспечивать фронт.

Ряд свидетельств указывает на то, что командование может применять такое «лишение брони» как наказание за невыполнение приказов. По словам экспертов, отдельных военных отправляют в бой фактически «на смерть», заставляя их добирать оружие с тел погибших.

Украинские бойцы говорят, что иногда россиян отправляют на передовую только для того, чтобы они донесли боеприпасы - таких в подразделениях называют «верблюдами». Большинство из них погибает, даже не успев выполнить задание.

«Их просто используют как расходный материал», - подчеркивают военные 66-й бригады.

По словам Комка, часть штурмовиков даже не знает, что движется прямо на украинские позиции: командование уверяет их, что впереди якобы нет противника.

