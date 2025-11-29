«Лукашенко пора в психбольницу» 1 29.11.2025, 21:12

Спикер ВСУ отреагировал на непрошеные советы диктатора.

Лукашенко начал раздавать свои непрошеные советы. Так он «посоветовал» президенту Украины Владимиру Зеленскому «сохранить Одессу и Николаев», потому что этих городов якобы может не остаться в составе Украины.

Спикер Украинской добровольческой армии Сергей Братчук отреагировал на очередные запугивания диктатора. Он отметил «24 Каналу», что Лукашенко не стоит верить.

Для этих городов, как и для многих других, есть постоянная угроза с воздуха. Говорится о ракетно-дронных атаках, регулярных обстрелах. Но они опасны для всей территории Украины.

- Я думаю, что Лукашенко надо по известному адресу в Одессе, где лечат психически больных. Хотя не факт, что здесь его примут, поэтому пусть лечится где-то в Минске, – подчеркнул Сергей Братчук.

Сегодня битва за Черное море еще не выиграна, но все видят, где сейчас находится Черноморский флот России. Все понимают, что вражеские корабли переместили в отдаленные порты Туапсе, Новороссийска. Их точно нет в Севастополе.

Отметим, что дроны чуть ли не ежедневно атакуют российские порты. Так 23 ноября, вероятно, удалось поразить базу Черноморского флота в Новороссийске.

