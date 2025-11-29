«Роснефть» признала падение прибыли сразу на 70%
- 29.11.2025, 21:25
Цены на нефть падают, а расходы растут.
Кризис нефтяной отрасли РФ, накрывший ее после полномасштабного российского вторжения в Украину, отчетливо проявляется в деятельности «Роснефти».
Компания выпустила отчет, в котором сообщила о драматическом снижении ключевых финансовых показателей: падение цен на нефть, высокие ставки и усиление рубля резко ударили по результатам российского нефтяного гиганта, пишет dialog.ua.
«Роснефть» сократила чистую прибыль акционеров по МСФО за 9 месяцев текущего года на 70% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года – до 277 млрд рублей.
Выручка компании сократилась почти на 18% – до 6,29 трлн рублей. Показатель EBITDA также продемонстрировал существенное снижение: минус 29%, до 1,64 трлн рублей.
Свободный денежный поток после корректировок просел почти наполовину, уменьшившись на 45% – до 591 млрд рублей. При этом капитальные затраты, напротив, выросли на 6%, достигнув 1,11 трлн рублей.
Что давит на результаты
В «Роснефти» перечислили сразу несколько факторов, осложнивших финансовую картину:
- высокая ключевая ставка ЦБ РФ, удорожившая кредиты;
- снижение мировых цен на нефть и рост глобального предложения;
- усиление курса рубля, из-за которого экспортная выручка в национальной валюте заметно сократилась.
Показатель переработки нефти НПЗ составил 57,7 млн тонн. В компании заявили, что падение объемов переработки связано с «ремонтными работами», а также «оптимизацией загрузки» нефтеперерабатывающих заводов.