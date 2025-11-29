На минской Комаровке продают черешню по космической цене 29.11.2025, 21:45

Ее привезли из Чили.

В Минске на Комаровке заметили черешню за 300 рублей за кило. Вкусные плоды разных сортов приехали в Беларусь из Чили, пишет blizko.by.

У одного продавца черешня стоит 300 рублей, а другой продает еще дороже − по 320 рублей за килограмм.

Самое «бюджетное» предложение — 280 рублей за кило. Впрочем, продавец готова была сделать скидку и продать черешню по 260 рублей за килограмм.

Пользователи соцсети вовсю комментируют:

«А чего так дёшево? Наверно не вкусные».

«За такие бабки Я буду полмесяца жить купили за 10, а продают за 100».

«У любого товара есть свой покупатель, вон, чёрная икра по 3000 рублей, я ни разу не пробовал, а кто-то может позволить себе есть ее каждый день».

«Мне кажется, даже в Америке эти цены будут выглядеть глупо».

«Так за такие деньги можно слетать в Чили естественно одним кг не наешься поэтому за эти деньги и в Чили».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com