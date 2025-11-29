закрыть
На минской Комаровке продают черешню по космической цене

  • 29.11.2025, 21:45
На минской Комаровке продают черешню по космической цене

Ее привезли из Чили.

В Минске на Комаровке заметили черешню за 300 рублей за кило. Вкусные плоды разных сортов приехали в Беларусь из Чили, пишет blizko.by.

У одного продавца черешня стоит 300 рублей, а другой продает еще дороже − по 320 рублей за килограмм.

@minskoblastnovosti55 На «Комаровке» продают черешню по 320 рублей за кило! #минск #комаровка #черешня #минсксейчас #новостибеларуси ♬ Natural Emotions - Muspace Lofi

Самое «бюджетное» предложение — 280 рублей за кило. Впрочем, продавец готова была сделать скидку и продать черешню по 260 рублей за килограмм.

Пользователи соцсети вовсю комментируют:

«А чего так дёшево? Наверно не вкусные».

«За такие бабки Я буду полмесяца жить купили за 10, а продают за 100».

«У любого товара есть свой покупатель, вон, чёрная икра по 3000 рублей, я ни разу не пробовал, а кто-то может позволить себе есть ее каждый день».

«Мне кажется, даже в Америке эти цены будут выглядеть глупо».

«Так за такие деньги можно слетать в Чили естественно одним кг не наешься поэтому за эти деньги и в Чили».

