Путин утвердил рекордные расходы на войну 29.11.2025, 22:04

Кремль не собирается сворачивать агрессию.

Пока кремлевские спикеры публично заявляют о якобы готовности России работать с США по «мирному плану», реальные действия российского режима свидетельствуют о том, что он не намерен прекращать войну против Украины, пишет dialog.ua.

На это, в частности, указывает утвержденный диктатором Владимиром Путиным бюджет на 2026 год, почти 40% которого планируется потратить на войну, что является рекордным показателем со времен СССР.

Все деньги на войну

На армию и закупку оружия страна-агрессор планирует потратить 12,93 трлн рублей – почти 30% всех государственных расходов. Еще 3,91 трлн рублей планируется потратить на различные силовые ведомства. В сумме силовой блок получит 16,84 трлн рублей – около 38% всего бюджета. Это в 1,6 раза больше, чем в довоенном 2021 году, когда на силовые структуры приходилось 24% расходов.

Параллельно с ростом военных статей сокращается финансирование социальной сферы. На нее предусмотрено 25,1% бюджета – существенно меньше довоенных 38,1%.

Сокращение ждет и расходы на поддержку национальной экономики: их доля уменьшится до 10,9% против 17,6% в 2021 году. Оба показателя станут минимальными за 20 лет открытых данных российского Минфина.

Дефицит бюджета

Согласно закону, в следующем году РФ планирует собрать 40,27 трлн рублей доходов, в то время как расходы составят 44,06 трлн. Таким образом, образуется дефицит на 3,78 трлн рублей, 1,6% ВВП.

Нефтегазовые доходы, которые в 2025 году упали почти на 20%, в следующем году практически не восстановятся: в бюджете заложено 8,9 трлн рублей, лишь немного выше текущего уровня в 8,6 трлн. Чтобы компенсировать выпадающие доходы, правительство делает ставку на фискальное давление на несырьевой сектор. За счет новых налогов Кремль планирует собрать дополнительно 2,9 трлн рублей.

