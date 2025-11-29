закрыть
29 ноября 2025, суббота, 23:30
Шесть правил долголетия, которые используют японцы

1
  • 29.11.2025, 22:23
  • 2,890
Шесть правил долголетия, которые используют японцы

Они очень простые, но действенные.

Как повысить шансы на долголетие в наших условиях, пользуясь советами столетнего жителя японского острова Окинава, рассказал доктор медицинских наук Александр Барулин.

Правила жизни столетнего жителя тихоокеанского острова Окинава:

1. Соблюдение режима. Жить без оглядки на время и придерживаться определенного ритма.

2. Здоровое питание.

3. Занятия физкультурой и спортом.

4. Любимое дело и хобби, которые приносят радость.

5. Крепкие социальные связи и общение.

6. Если хочешь долго жить — надо строить планы. Построение планов — это определенные мотивационные установки на сохранение жизни и предотвращение формирования проблем со здоровьем.

Жизненный цикл пожилых людей ограничен более, чем у молодых, и поэтому оставшееся им время должно быть направлено не на нахождение на больничной койке, а на хорошую, качественную жизнь и получение максимального удовольствия от этой жизни.

