«Окружение Покровска сейчас уже невозможно» 29.11.2025, 23:15

Украинские военные «отрубают» выступление врага.

В Донецкой области уже образовался так называемый «мешок» в агломерации Покровск – Мирноград. Оккупанты уже прошли в Покровск с юга и пытаются давить с севера. Однако пока им это не удается.

Как следствие, об окружении пока не говорится. Об этом «24 Каналу» рассказал полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан, отметив, что украинские бойцы продолжают «отрубать» выступление врага.

По словам полковника запаса ВСУ, россияне пытаются прорваться к населенному пункту Гришино, расположенному на северо-западе от Покровска.

Однако это плохая идея для врага, ведь украинские военные будут бить по нему с западных флангов.

- Путин уже кричит, что окружил Покровск. Однако до окружения не то чтобы далеко – окружение сейчас уже почти невозможно, – подчеркнул он.

Оккупанты зашли в город с юга и пытаются показать «окружение» благодаря неудачному выходу на Гришино. Эта ситуация, по мнению Свитана, похожа на события на Добропольском направлении. Именно северный выступ является самый опасный на этом направлении. Вероятно, его ВСУ будут «отсекать» еще год.

Полковник запаса ВСУ добавил, что российское командование, несмотря на большие потери, продолжает посылать на штурм оккупантов на Покровском направлении. Между тем бои в самом Покровске уже имеют характеры городских боев.

