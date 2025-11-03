В Армении перевернулся автобус со студентами
30 человек пострадали.
Автобус со студентами Ереванского государственного университета языков и социальных наук имени Валерия Брюсова перевернулся на севере Армении, 30 человек пострадали, сообщают МВД и Минздрав республики в Facebook.
Как передает News.am со ссылкой на пресс-службу вуза, 2 ноября с группой студентов университета имени Брюсова произошел дорожно-транспортный инцидент. Авария случилась в марзе Тавуш, на дороге, ведущей к монастырскому комплексу Хагарцин.
В вузе подчеркнули, что студенты направлялись в город Дилижан в рамках научно-познавательной поездки, которую организовал студенческий совет.
Один человек находится в тяжелом состоянии, его прооперировали, остальные пострадавшие — в состоянии средней тяжести.
В компании BusVoyage сообщили в разговоре с NEWS.am, что, по предварительным данным, обрушилась земляная насыпь, в результате чего автобус перевернулся.