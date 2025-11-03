закрыть
3 ноября 2025, понедельник, 0:40
В Армении перевернулся автобус со студентами

  • 3.11.2025, 2:29
В Армении перевернулся автобус со студентами

30 человек пострадали.

Автобус со студентами Ереванского государственного университета языков и социальных наук имени Валерия Брюсова перевернулся на севере Армении, 30 человек пострадали, сообщают МВД и Минздрав республики в Facebook.

Как передает News.am со ссылкой на пресс-службу вуза, 2 ноября с группой студентов университета имени Брюсова произошел дорожно-транспортный инцидент. Авария случилась в марзе Тавуш, на дороге, ведущей к монастырскому комплексу Хагарцин.

В вузе подчеркнули, что студенты направлялись в город Дилижан в рамках научно-познавательной поездки, которую организовал студенческий совет.

Один человек находится в тяжелом состоянии, его прооперировали, остальные пострадавшие — в состоянии средней тяжести.

В компании BusVoyage сообщили в разговоре с NEWS.am, что, по предварительным данным, обрушилась земляная насыпь, в результате чего автобус перевернулся.

