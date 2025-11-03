закрыть
3 ноября 2025
Автомобилистов обяжут заполнять анкету при въезде на Крымский мост

  • 3.11.2025, 4:00
Оккупанты опасаются подрыва моста?

При въезде на Крымский мост водителям будет необходимо заполнить анкету, в которой указывается тип машины. Соответствующее правило начнет действовать с полуночи 3 ноября, сообщает Mash в Telegram-канале.

Согласно сообщению, в бланке нужно будет указать марку, модель и государственный номер, а также отметить, есть ли у авто электротяга. Уточняется, что анкеты будут заполняться при проверке на сканере и ручном досмотре.

По информации Mash, если водитель честно укажет, что приехал на электромобиле или «гибриде», ему объяснят, что ему на мост въезд запрещён и придется выбирать сухопутный маршрут.

Ранее губернатор Вениамин Кондратьев подписал документ о введении ограничений на проезд для электрокаров и гибридных авто по Крымскому мосту со стороны региона. Причину введения таких ограничений назвали в администрации Краснодарского края.

