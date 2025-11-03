Трамп сделал новое заявление по Tomahawk 3.11.2025, 8:11

2,390

И поделился своим мнением о завершении войны в Украине.

Президент США Дональд Трамп заявил, что пока не планирует передавать Украине крылатые ракеты Tomahawk.

Об этом он сообщил журналистам на борту самолета Air Force One.

«Нет. Не то чтобы я не мог изменить решение, но пока — нет», — коротко ответил Трамп на вопрос о возможности передачи Tomahawk Украине.

Во время общения с прессой Трампа также спросили, что могло бы стать «последней каплей», которая убедит его, что Владимир Путин не хочет завершать войну. Президент США ответил неоднозначно:

«Нет никакой последней капли. Иногда нужно позволить конфликту выгореть. Они воюют, и воюют между собой».

Трамп добавил, что война является тяжелой «как для Украины, так и для России»:

«Путин потерял много солдат, возможно, миллион. Это очень много. И для Украины это тяжело. Иногда нужно просто позволить, чтобы все дошло до конца».

Ранее сайт Charter97.org писал, что Пентагон дал добро на поставку ракет Tomahawk в Украину.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com